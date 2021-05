Để sự sống mãi hồi sinh

Vượt qua nỗi đau, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh đã đồng ý hiến một phần cơ thể của người thân sau khi qua đời để nối dài sự sống cho nhiều người khác. Đó là những câu chuyện đầy xúc động, thấm đẫm tình người được cộng đồng chia sẻ trong những ngày qua.

Êkip thực hiện ca phẫu thuật lấy tạng anh N.T.T khuya ngày 16/5.

“CON TÔI ĐANG SỐNG”

Đón nhận Thư khen của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nước mắt bà Tô Thị Ánh Hồng (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) không ngừng rơi. Đó là những giọt nước mắt xen lẫn xót xa và hạnh phúc của người mẹ khi cái chết của con mình không vô ích, mà đã mang lại cuộc sống mới cho 4 bệnh nhân khác. “Tôi và gia đình cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đây là sự động viên rất lớn đối với gia đình tôi khi mất đi người thân của mình. Trong nỗi đau mất con, chúng tôi được an ủi khi việc làm ý nghĩa ấy đã giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội, nhất là giúp cho nhiều người tiếp tục được sống. Sự sống của con tôi tiếp tục hiện hữu ở những người khác…”, bà Ánh Hồng xúc động nói.

Anh T.H.P. (24 tuổi), con bà Hồng hoàn thành nghĩa vụ quân sự đầu năm 2021. Anh xin đi làm thêm cho quán karaoke gần nhà để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Mới đi làm chưa lâu, ngày 1/5, quán phải đóng cửa để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tối hôm ấy, anh P. được những người bạn rủ đi ăn và để quên điện thoại ở quán nên quay lại lấy. Trên đường về, anh bị TNGT dẫn đến chấn thương nặng. Dù được gia đình và người dân đưa vào Bệnh viện (BV) Bà Rịa cấp cứu nhưng anh P. đã bị chết não, không còn khả năng hồi phục. Trong giây phút đau đớn ấy, gia đình đã quyết định hiến tạng đúng như ý nguyện của anh khi còn sống.

Khuya 4/5, BV Bà Rịa phối hợp với BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược TP. HCM tiến hành phẫu thuật lấy tạng của anh P. bao gồm tim, gan và 2 quả thận, để ghép cho 4 bệnh nhân. Giọng run run, bà Ánh Hồng chia sẻ: “Lúc đồng ý hiến tạng con, tôi chỉ nghĩ đó là nguyện vọng cứu người cuối cùng của con, không nghĩ gì nhiều. Giờ đây, tôi chỉ mong những người được ghép tạng của con tôi sẽ khỏe mạnh, cũng coi như con tôi còn sống”.

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Sau sự ra đi đột ngột của chồng, bà Phạm Thị Sự (phường 4, TP. Vũng Tàu) vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại giây phút ông N.T.T. (41 tuổi) - chồng bà qua đời. Theo lời bà Sự, tối 13/5, chồng bà bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Nén nỗi đau mất chồng và người thân, bà Sự cùng gia đình đã đồng ý hiến tạng của ông T. để cứu sống nhiều người khác. “Lúc còn sống, ảnh vẫn luôn nhắc về câu chuyện những người hiến tạng cứu sống người khác. Ảnh rất ngưỡng mộ những người dám hiến các bộ phận trên cơ thể mình sau khi qua đời để mang lại sự sống cho nhiều người. Tâm nguyện của chồng tôi là khi qua đời sẽ hiến tạng để cứu người và khi chồng không còn nữa, tôi muốn thực hiện ước nguyện của ảnh”, bà Sự nói trong nghẹn ngào.

Trái tim, lá gan và 2 quả thận của ông T. cũng đã được ghép vào cơ thể 4 người khác. Bà Đường Mỹ, mẹ ông T. xúc động nói: “Gia đình tôi quyết định hiến tạng con với hy vọng sẽ cứu thêm được những người bệnh đang nguy kịch. Tôi cảm giác như con mình vẫn còn sống ở đâu đó, khi trái tim con vẫn đang đập trong lồng ngực của người được hiến”.

Những năm gần đây, hiến tạng trên địa bàn tỉnh đã được nhiều người hưởng ứng và đăng ký. Anh Huỳnh Phan Tùng Kha, người thân của T.H.P. cho biết: Sau khi những câu chuyện về hiến tạng của P. được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có hàng chục người nhắn tin cho anh xác nhận việc đăng ký hiến tạng sau khi chết.

Trước đó, gia đình bà Phạm Thị Mai (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) cũng đã hiến tạng khi con trai bị tai nạn giao thông để cứu người. Anh N.H.Q - con trai bà Phạm Thị Mai đã được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” vào tháng 1/2021.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa cho biết, sau khi ghép tạng, sức khỏe của những bệnh nhân được ghép đều đã ổn định. Để có được thành công ấy, các y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhất là BV Chợ Rẫy và BV ĐH Y Dược TP. HCM đã phải chạy đua với thời gian để mang lại cuộc sống cho người bệnh. Đóng góp vào thành công chung ấy còn phải kể tới sự hỗ trợ đắc lực của các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh BR-VT và Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM khi hộ tống an toàn phần thân thể đang chờ mang lại sự hồi sinh cho người bệnh đến đúng giờ và an toàn.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN