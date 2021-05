Tự hào đội viên mang tên Bác

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Cùng cả nước, các đội viên trong tỉnh luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan - trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

HS, đội viên Trường TH Quang Trung tham gia giờ học ngoại khóa tập làm bánh.

Phong trào “Bạn giúp bạn”

Mỗi ngày đến trường của em Lê Long Lâm, HS lớp 3/8, Trường TH Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP. Vũng Tàu) đều là một ngày vui. Lâm không được may mắn như các bạn khi em bị mắc chứng bệnh rối loạn vận động, mỗi lần nói hoặc thể hiện cảm xúc, tay chân em đều co quắp, sinh hoạt rất khó khăn. Nhưng Lâm không tự ti, em luôn cố gắng vươn lên, với sự đồng hành của thầy cô, bạn bè.

“Thời gian đầu mới đi học, Lâm chưa tự đi được. Ba em phải cõng vào lớp, hết giờ lại đến lớp cõng em về. Khi Liên đội phát động phong trào “Bạn giúp bạn”, Lâm được các bạn cùng lớp động viên, hỗ trợ. Sau thời gian nỗ lực, Lâm đã tự đi được dù còn khó khăn”, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, GV Tổng phụ trách Đội nhớ lại.

Để giúp bạn, mỗi ngày, khi ba chở Lâm đến trường, 2 bạn cùng lớp là Trần Chí Nguyên và Nguyễn Đức Thiện đã chờ sẵn ở cổng, người xách giỏ, người dìu bạn lên lớp. Tan học, Thiện và Nguyên lại giúp Lâm ra cổng trường. Thiện kể: “Lớp em ở lầu 3 nên việc di chuyển lên xuống của Lâm gặp nhiều khó khăn. Ngoài giúp Lâm đi lại, tụi em còn hỗ trợ Lâm học bài. Em mong sau này chúng em vẫn học cùng nhau để tiếp tục giúp Lâm”, Thiện kể về việc làm ý nghĩa của mình. Nhờ sự hỗ trợ của các bạn, Lâm học tiến bộ, nhất là môn Toán. Em cũng có thể tự tay cầm viết, tập bước đi chậm.

Cũng hưởng ứng phong trào “Bạn giúp bạn”, tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP. Vũng Tàu, các bạn trong Chi Đội lớp 9/2 đã thay nhau đẩy xe lăn giúp bạn Nguyễn Duy Phương Nam, bị chấn thương nặng trong một lần chơi thể thao. Nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, Nam đã vượt qua kỳ thi học kỳ một cách tốt đẹp và sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Phát huy vai trò Đội TNTP trong trường học

Toàn tỉnh có 229 Liên đội TH và THCS với khoảng 250 ngàn đội viên. Nhằm giúp các phong trào Đội, các cấp Đội trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội. Dưới sự dìu dắt của Hội đồng Đội các cấp, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được thiếu nhi toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Trong đó, mô hình “Bạn giúp bạn” được 100% Liên đội các trường TH, THCS triển khai có hiệu quả.

Không chỉ tổ chức nhiều mô hình, phong trào giúp đỡ các bạn học kém có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Đội còn tổ chức các hoạt động giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng, sự hy sinh của thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do dân tộc. Các liên Đội trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các mô hình như: “Tìm hiểu tiểu sử các anh hùng, liệt sĩ ở địa phương”, “Rung chuông vàng”, “Kính vạn hoa”, “Giải ô chữ” tìm hiểu về lịch sử, các anh hùng liệt sĩ; hội thi “Tự hào sử Việt”… Đặc biệt, năm học 2020-2021, các liên Đội còn tham gia cuộc thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, sáng tạo cũng được các cấp Đội quan tâm, nhằm giúp các đội viên giải tỏa căng thẳng, áp lực sau khoảng thời học tập thông qua các CLB: Phóng viên nhỏ, Đội phát thanh măng non, Đội tuyên truyền măng non, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, ươm mầm tài năng.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội đồng Đội tỉnh đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng. Trong năm học 2020-2021, các liên Đội trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 buổi giáo dục truyền thống trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, tổ chức hơn 320 đợt về nguồn, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” cho trên 4.000 HS; 100% liên Đội đã đã phát động các phong trào “Hoa điểm tốt”, “Tiếng trống, kẻng học bài”, “Vượt khó học tốt”. Hội đồng Đội các cấp còn chỉ đạo các Liên đội phối hợp nhà trường tổ chức hội thi “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”; “Vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài”, “Hăng hái phát biểu xây dựng bài”, “Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 10”,… Qua đó đã phát huy được vai trò của tổ chức Đội trong trường học.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH