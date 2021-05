CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP: Vừa bảo đảm phòng dịch, vừa đúng tiến độ

Từ 6 giờ sáng 26/5, nhiều người dân xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đã có mặt tại Trường TH Long Sơn 1 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) chờ làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Trước đó, từ tối 25/5, các cán bộ, chiến sĩ Đội cấp CCCD Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh đã đến trường lắp đặt máy móc, thiết bị để chuẩn bị phục vụ người dân.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thăm, động viên và khen thưởng đột xuất tập thể và 33 cán bộ chiến sĩ Công an TP. Vũng Tàu đạt thành tích cao trong cấp căn cước công dân.

VỀ TẬN XÃ LÀM CCCD

Mới 7 giờ 30 sáng 26/5, ông Bùi Văn Út (76 tuổi, ngụ thôn 3, xã Long Sơn) đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD. Ông Út chia sẻ: “Tôi 76 tuổi, già yếu, lại mất một bên chân nên chưa có điều kiện đi làm CCCD. Gặp lúc các chú công an về tận xã làm CCCD nên mừng lắm, tôi nhờ người quen chở đi làm cho kịp. Thấy tôi đi lại khó khăn, các chú công an ưu tiên cho làm trước nên được về sớm”.

Đây là lần thứ 3, Tổ cấp CCCD của Phòng PC06 về xã Long Sơn làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân. Dự kiến, đợt cấp CCCD lưu động lần này sẽ kéo dài đến ngày 7/6 cho hơn 6.000 người dân xã đảo. Tổ công tác làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, công dân đến làm CCCD đều được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm thủ tục và phải giữ khoảng cách theo quy định để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Người dân đều có ý thức tự giác cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chị Phan Thị Thu Huyền (thôn 3, xã Long Sơn) cho hay: “Nhận thức rõ được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên ai cũng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m, xếp hàng theo thứ tự chờ đến lượt. Hoàn thành thủ tục, mọi người nhanh chóng về nhà để tránh tập trung đông người”.

Người dân xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) đến làm thủ tục cấp CCCD.

Trung tá Phạm Thế Chung, Đội phó Đội cấp CCCD PC06 cho biết, nơi làm thủ tục được bố trí trong không gian rộng rãi, thông thoáng. Lực lượng công an phát số thứ tự và quy định giờ phù hợp cho công dân đến làm, tránh tình trạng tập trung đông người cùng lúc. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, tại các điểm cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đều bố trí khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trước khi đến làm CCCD; phân lịch cấp căn cước cho người dân một cách khoa học; phân luồng, sắp xếp người dân ngồi đúng khoảng cách, không chen lấn. Tương tự, cán bộ công an trong quá trình tiếp nhận hồ sơ cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

BẢO ĐẢM PHÒNG DỊCH

Được xác định là “chủ công” của “chiến dịch” thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến các địa phương đồng loạt tăng ca tất cả các ngày trong tuần làm căn cước cho người dân. Để bảo đảm yêu cầu công tác, lực lượng này được bố trí, phân công thành từng tổ, đội với tính chuyên môn hóa cao; chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc đối với số cán bộ được tăng cường. Trong đó, Phòng PC06 (Công an tỉnh) và công an các địa phương đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức làm thủ tục cấp căn cước cho công dân từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã triển khai các tổ lưu động cấp CCCD tại xã, phường, trường học để cấp, tạo thuận tiện cho người dân.

Tính đến ngày 26/5, Tổ cấp CCCD PC06 (Công an tỉnh) đã cấp 81.543 CCCD có gắn chip; TP. Vũng Tàu đã cấp 92.146; TP. Bà Rịa cấp 57.286; huyện Châu Đức cấp 71.952; huyện Xuyên Mộc cấp 77.330; huyện Long Điền cấp 73.973; huyện Đất Đỏ cấp 51.851; TX. Phú Mỹ cấp 63.655; huyện Côn Đảo cấp 6.431. Trong đó, huyện Côn Đảo cơ bản đã thực hiện xong việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn, còn 600 người tạm trú và 400 người thường trú trên địa bàn huyện không có mặt tại địa phương. Theo đó, ngày 29/5, Công an tỉnh đã yêu cầu điều động tổ cấp CCCD huyện Côn Đảo gồm 4 người và 1 máy in vân tay về đất liền hỗ trợ TP. Vũng Tàu tăng cường cấp CCCD trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh cho biết, theo quy định, lực lượng công an làm việc 15 giờ mỗi ngày nhưng hầu hết các tổ cấp CCCD tăng lên 20 giờ/ngày, với tinh thần chừng nào hết người dân đến làm CCCD thì cán bộ, chiến sĩ mới nghỉ. “Nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Công an giao cho Công an tỉnh BR-VT là cấp hơn 950.700 CCCD cho công dân trong độ tuổi quy định trước ngày 1/7/2021, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, linh hoạt bố trí cấp CCCD theo ca phù hợp tình hình tại địa phương. Đến ngày 26/5, toàn tỉnh đã làm thủ tục cấp 576.167 CCCD, đạt 60,06%. BR-VT đã được Bộ Công an và Công an tỉnh trang bị thêm máy quét vân tay, đồng thời tăng cường 172 cán bộ làm CCCD, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao”, Thượng tá Đinh Văn Bình thông tin.

Thượng tá Đinh Văn Bình cũng cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc khẩn trương thực hiện các thủ tục cấp CCCD, tại các tổ công tác, lực lượng công an đã hướng dẫn người dân đến làm việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: bố trí cán bộ đo thân nhiệt, yêu cầu công dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục và giữ khoảng cách. Các địa phương sắp xếp, thông báo lịch làm CCCD theo từng khung giờ, tránh tập trung đông người vào một thời điểm; điều tiết lượng người đến làm thủ tục cấp căn cước hợp lý; phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế theo nguyên tắc 5K, để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

ĐỊA ĐIỂM CẤP CCCD GẮN CHIP CỐ ĐỊNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NHƯ SAU TP. Vũng Tàu: Tổ cấp CCCD TP. Vũng Tàu (số 6A, đường Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Vũng Tàu. TP. Bà Rịa: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Bà Rịa (số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa). TX. Phú Mỹ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TX. Phú Mỹ (số 412, đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Huyện Long Điền: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Điền (số 1939, Quốc lộ 55, TT. Long Điền, huyện Long Điền). Huyện Đất Đỏ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đất Đỏ (Tỉnh lộ 52, khu phố Hiệp Hòa, TT. Đất Đỏ). Huyện Xuyên Mộc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Xuyên Mộc (số 151, Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu). Huyện Châu Đức: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Đức (số 70, Trần Hưng Đạo, TT. Ngãi Giao). Huyện Côn Đảo: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Côn Đảo (số 28, Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo). Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (số 4, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa). Ngoài các điểm cấp cố định, các địa phương còn tổ chức các điểm cấp CCCD lưu động. Thời gian, địa điểm cụ thể theo thông báo của địa phương. Giấy tờ cần mang theo khi làm CCCD gắn chip gồm: Hộ khẩu, CMND hoặc CCCD cũ, trường hợp sổ hộ khẩu thiếu ngày, tháng, năm sinh, người dân cần mang theo giấy khai sinh có đủ ngày, tháng, năm sinh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN