13.179 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo đại diện Sở GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có tổng số 13.179 thí sinh đăng ký dự thi (TS ĐKDT). Trong đó, có 2.632 TS chỉ dự thi để xét tốt nghiệp; 10.246 TS dự thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH-CĐ; 301 TS dự thi để xét tuyển ĐH-CĐ.

Phân theo từng môn thi, môn Toán có 13.138 TS ĐKDT; môn Vật lý có 7.158 TS ĐKDT; môn Hóa học có 7.143 TS ĐKDT; môn Sinh học 7.078 TS ĐKDT; môn Ngữ văn có 13.056 TS ĐKDT; môn Lịch sử có 5.961 TS ĐKDT; môn Địa lý có 5.893 TS ĐKDT; môn Giáo dục công dân có 4.726 TS ĐKDT; môn Ngoại ngữ có 11.744 TS ĐKDT. Theo bài thi tổ hợp, có 7.059 TS ĐKDT bài thi Khoa học Tự nhiên và 5.832 TS ĐKDT bài thi Khoa học Xã hội.

Riêng bài thi Ngoại ngữ, trong số 11.744 TS ĐKDT, có 11.709 TS ĐKDT môn tiếng Anh, 22 TS ĐKDT tiếng Nhật, 9 TS ĐKDT tiếng Trung, 3 TS ĐKDT tiếng Hàn và 1 TS ĐKDT tiếng Nga.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) do TS tự chọn. TS giáo dục thường xuyên (GDTX) dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) do thí sinh tự chọn. TS GDTX có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển ĐH. TS tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

KHÁNH CHI