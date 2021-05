12 trường hợp F1 trở về BR-VT sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 2982 tại Đà Nẵng, âm tính với SARS-CoV-2 lần 1

Đến 19h30 ngày 5/5, thông tin từ CDC tỉnh cho hay, kết quả xét nghiệm lần 1 của 12 trường hợp F1 (sau khi tiếp xúc với BN 2982 tại Đà Nẵng) là âm tính. Dù vậy, CDC tỉnh cũng khuyến cáo tất cả các trường hợp đang thực hiện cách ly và hạn chế đi lại vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 5/5, ngay sau khi có báo cáo về 12 trường hợp tại huyện Châu Đức và TP.Bà Rịa được xác định là F1 của BN 2982, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với 8 huyện, thị, thành trong tỉnh. Đồng chủ trì cuộc họp còn có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cùng với lãnh đạo các địa phương phải nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm và chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.

TRUY VẾT NHANH, KHOANH VÙNG GỌN

Tại cuộc họp, báo cáo từ điểm cầu UBND huyện Châu Đức, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện xác nhận, ngay trong buổi sáng 5/5, BCĐ Phòng, chống COVID-19 huyện đã họp khẩn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, truy vết các trường hợp liên quan đến BN2982. Đồng thời phối hợp CDC tỉnh và TP.Bà Rịa thực hiện cách ly tập trung 12 F1 và cách ly tại nhà 70 F2, truy vết các trường hợp F3 và F4 trên toàn địa bàn. TTYT huyện cũng đã thực hiện phun khử khuẩn tại các hộ có các ca F1, F2 kể trên, phong tỏa 1 nhà nghỉ trên địa bàn là nơi có trường hợp tự cách ly. Đến chiều tối cùng ngày, toàn bộ lực lượng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức và các xã, thị trấn trên địa bàn vẫn tiếp tục truy vết F3, F4 và phối hợp với CDC tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 đã được cách ly.

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức tiến hành rà soát, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của F2, F3 tại xã Suối Nghệ. Ảnh: Thanh Hoa

82 trường hợp F1 và F2 kể trên là thân nhân và CBCCVC của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSD Đất huyện Châu Đức, đi du lịch tại TP.Đà Nẵng từ ngày 29/4 đến 3/5, do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bà Rịa (58, Nguyễn Huệ, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) tổ chức tour. Trong chuyến du lịch này, đã có 12 người là thành viên đoàn đến quán Bar New Phương Đông vào lúc 23h đến 1h30 ngày 2/5, trùng khớp với khung giờ của BN 2982 làm việc tại đây (bà B.T.T, 44 tuổi, ngụ Long Khánh, Đồng Nai, nhân viên quán Bar New Phương Đông).

Ngày 3/5, đoàn kết thúc chuyến du lịch, trở về địa phương. Trong số 12 trường hợp F1 kể trên, có 11 người ở các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Châu Đức, 1 trường hợp ở TP.Bà Rịa. Địa phương này đã tiến hành khử khuẩn khu vực nhà riêng F1, truy vết F2, F3 và F4. Đồng thời, thực hiện truy vết và điều tra dịch tễ tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bà Rịa.

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho biết thêm, thành phố đã khẩn trương phối hợp CDC tỉnh cách ly tập trung trường hợp F1 kể trên và truy vết 5 F2 và đã cách ly tại nhà. Ngoài ra, 1 trường hợp F1 trong đoàn sinh sống tại Châu Đức đã ghé thăm nhà chị gái ở phường Long Tâm. TP.Bà Rịa cũng tiến hành cách ly 2 thành viên của gia đình này (F2) tại nhà.

Một số địa phương khác có người tiếp xúc với F1 và F2 của đoàn du lịch này cũng đã ráo riết truy vết và thực hiện cách ly 8 F2 và khuyến cáo hạn chế đi lại đối với 79 F3.

Báo cáo về trường hợp F2 là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (đã cách ly tại nhà) có tiếp xúc 58 GV (F3), dẫn đến 372 HS trở thành F4, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị phương án hạn chế đi lại của GV, tạm thời không đến trường. Mặt khác, nhà trường vẫn tiếp tục bố trí cho HS ôn bài và thi học kỳ theo đúng kế hoạch. Nhưng toàn bộ HS này tiếp tục duy trì mọi sinh hoạt, học tập theo chế độ nội trú, không về nhà trong những ngày sắp tới. Một cơ sở giáo dục khác có 1 GV là F3, theo báo cáo của bà Ngọc Châu, đã tự giác thực hiện cách ly tại nhà.

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ NGƯỜI RA VÀO TỈNH, KÍCH HOẠT TỔ TỰ QUẢN KHU DÂN CƯ

Để ứng phó và xử lý tốt hơn, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cùng với lãnh đạo các địa phương tiếp tục thực hiện truy vết, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm và chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan. Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt vấn đề tăng cường giám sát ở các khu vực cách ly bằng camera. Hạn chế làm việc, giao dịch trực tiếp, chuyển sang liên lạc bằng điện thoại, làm việc trực tuyến. Khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài tỉnh. Riêng CBCCVC dừng các chuyến công tác ngoại tỉnh không cấp thiết. Song song đó, phải xây dựng phương án dự phòng với phương châm 4 tại chỗ, rà soát, sẵn sàng trưng dụng các cơ sở quân đội, trường học làm khu cách ly tập trung. Các địa phương giáp ranh với các tỉnh trong khu vực phải kích hoạt các chốt kiểm tra, nghiêm túc thực hiện kiểm soát người ra vào. Vận hành trở lại các tổ tự quản ở khu dân cư để cung cấp nhanh nhất thông tin về dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, về năng lực xét nghiệm COVID-19, CDC tỉnh có thể xét nghiệm mỗi ngày 400 mẫu đơn; 4.000 mẫu/ngày nếu là mẫu gộp. Các cơ sở điều trị có thể tiếp nhận 200 bệnh nhân SARS-CoV-2, trong trường hợp cần, Sở Y tế sẽ trưng dụng thêm Bệnh viện YHCT tỉnh để tiếp nhận, điều trị.



Về các khu vui chơi, cách dịch vụ giải trí, kể cả hoạt động của các bãi tắm, Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt vấn đề BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh nên có sự cân nhắc, bàn bạc để có thông tin chính thức về việc có tiếp tục cho hoạt động hay không và giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý về các địa phương. BCĐ cũng nhanh chóng hoàn tất chương trình tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Ghi nhận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng kênh thông tin đến người dân về tình hình dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống; không chủ quan, nhưng cũng không quá lo lắng, hoang mang. Các đơn vị cơ sở y tế cần nhanh chóng rà soát năng lực ứng phó: vật tư y tế, thuốc sự phòng, đội ngũ y, bác sĩ và khả năng đáp ứng của các khu vực cách ly. Ngành giáo dục cũng triển khai ôn và tổ chức thi học kỳ cho HS các nhà trường đúng lịch trình, thậm chí có thể linh hoạt tịnh tiến lịch thi để HS kết thúc năm học, về nghỉ hè sớm hơn. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng nhấn mạnh, rút kinh nghiệm về vụ việc trên, các địa phương, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát lịch làm việc, đi lại của CBCCVC trong và ngoài giờ hành chính, kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ. Những người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhạy bén, báo cáo và ứng phó kịp thời khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ