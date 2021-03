Lan tỏa phong trào Đảng viên tình nguyện

Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua hơn hai năm triển khai thực hiện có hiệu quả, phong trào được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá là cách làm hay, sáng tạo của BR-VT trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Chi bộ khu phố Hồng Lan, TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) vận động gia đình bà Nguyễn Thị Bé, chủ quán bún bò Huế tại 66, Lý Thường Kiệt, khu phố Hồng Lan, TT.Ngãi Giao không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

ĐẢNG VIÊN NÊU GƯƠNG

Về xã Long Phước (TP. Bà Rịa) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự thay da, đổi thịt của mảnh đất anh hùng. Giờ đây, bà con được đi lại trên những con đường bê tông, có đèn chiếu sáng lại được lắp đặt camera, hai bên đường được trồng hoa hoàng yến nở vàng rực quanh năm. Thành quả đó là nhờ vai trò gương mẫu đi đầu của các đảng viên và sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ ấp Nam, xã Long Phước cho hay, trước đây, một số con đường trên địa bàn ấp là đường đất ghồ ghề, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảng viên Chi bộ ấp đã nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu, đi đầu, tình nguyện vận động người dân cùng đóng góp làm đường bê tông xi măng 1 tuyến với chiều dài 70m, ngang 4m, với tổng số tiền 55 triệu đồng; lắp đặt 9 camera an ninh trên địa bàn ấp với tổng số tiền 37 triệu đồng. vận động đảng viên trong chi bộ đóng góp làm mái vòm và chống xuống cấp cổng trụ sở ấp với số tiền 40 triệu đồng; sửa chữa trụ bảng khu phố văn hoá với số tiền 17 triệu đồng. Từ hiệu quả đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tiếp tục hiến 500m2 đất, hoa màu và vật kiến trúc để thi công 2 tuyến đường bê tông xi măng và đường cứng hóa trên địa bàn ấp…

Còn tại ấp Phong Phú, xã Long Phước đã phát động mô hình đảng viên ủng hộ, giúp đỡ hộ dân thoát nghèo bền vững. Tuy đa phần đảng viên trên địa bàn ấp đều có thu nhập thấp nhưng với lòng nhiệt tình, gương mẫu, các đảng viên đã đóng góp hơn 16 triệu đồng giúp đỡ hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo đó, Chi bộ ấp Phong Phú đã tặng 3 hộ nghèo 5 thẻ BHYT; 2 con dê giống; 200 con gà giống và tiền thức ăn cho cho 2 hộ dân chăn nuôi phát triển kinh tế…

Là phường đi đầu của TP.Vũng Tàu khi thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đảng ủy phường Thắng Nhì cũng đã có nhiều cách làm hiệu quả. Trong đó, mô hình vận động các phương tiện tàu thuyền, các hộ ven kênh không xả rác và nước thải bẩn xuống kênh Bến Đình được triển khai và đã thành công. Kênh Bến Đình vốn ô nhiễm nặng nay đã có 1 diện mạo mới, người dân bắt đầu phát huy tính tự giác trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Mô hình này cũng đã được Thành ủy Vũng Tàu nhân rộng trên khắp địa bàn. Ông Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì chia sẻ: “Trước hết, mỗi đảng viên trong khu phố đã gương mẫu đi đầu để bà con nhân dân làm theo. Song song đó, cần tích cực tuyên truyền vận động kết hợp với giám sát, thói quen của người dân dần được thay đổi”.

MỖI ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT TUYÊN TRUYỀN VIÊN TÍCH CỰC

Theo chân bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ khu phố Hồng Lan, TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cùng các cấp ủy trong Chi bộ khu phố, chúng tôi đến từng hộ dân để vận động không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Được giải thích, vận động, hộ bà Nguyễn Thị Bé, chủ quán bún bò Huế tại 66 Lý Thường Kiệt, khu phố Hồng Lan, TT.Ngãi Giao bày tỏ sự đồng tình, thu gọn đồ dùng để trả lại mặt bằng cho vỉa hè đường phố.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự, đảng viên trên địa bàn khu phố Hồng Lan đã tình nguyện đóng góp tiền lắp 12 camera tại các khu vực “điểm nóng” về cướp giật, trộm cắp. Từ đó, giúp lực lượng công an phá được nhiều vụ án qua trích xuất dữ liệu camera, giữ bình yên, an toàn cho người dân. Đáng kể là, mô hình Tủ sách chi bộ của khu phố đã có trên 300 đầu sách, báo về các nội dung, tư liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng; ngoài ra còn có tác phẩm văn học, lịch sử, pháp luật, nông nghiệp… do các đảng viên đóng góp.

Phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút đông đảo đảng viên tham gia, đến nay có trên 90% tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch và chọn nội dung cho đảng viên đăng ký tham gia; 90% đảng viên toàn tỉnh đăng ký tham gia phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều mô hình mới, việc làm hay góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố; Lắp đặt camera an ninh; Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không chôn lấp, đốt rác thải tại gia đinh, trồng hoa và cây xanh các tuyến đường, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, bãi biển; Nuôi heo đất để hỗ trợ hộ nghèo; Trao tặng “Ngôi nhà thân ái”; Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn; Lắp đèn chiếu sáng tại thôn, ấp, khu phố...

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, phong trào đã được các cấp ủy đảng, đảng viên hưởng ứng và tích cực tham gia. Với vai trò đầu tàu gương mẫu, mỗi đảng viên đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tinh thần tình nguyện, tiên phong của đảng viên trong xây dựng và phát triển địa phương đã khích lệ nhân dân chung sức làm theo góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cụ thể, từng cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cho đảng viên, các đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động, tuyên truyền tích cực vận động người dân tham gia thực hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả. “Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên trên tinh thần tình nguyện, kịp thời vận động, khích lệ nhân dân chung sức làm theo, góp phần tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa Đảng với Nhân dân”, ông Lưu Tài Đoàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUANG LÊ