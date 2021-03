Cùng hành động để bảo vệ trẻ em và phụ nữ

Được triển khai thực hiện từ năm 2019, đến nay, mô hình “Tổ kết nối thông tin” (TKNTT) của Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc phát hiện, can thiệp các vụ: xâm hại tình dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tai nạn, tảo hôn... nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Tổ kết nối thông tin của Hội LHPN huyện Xuyên Mộc trao đổi về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

CAN THIỆP KỊP THỜI

Sáng 24/2, Thường trực Hội LHPN thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) nhận được tin, tại khu phố Phước Lộc (thị trấn Phước Bửu) xảy ra vụ dâm ô trẻ em. Ngay sau khi nhận được thông tin, TKNTT Hội LHPN thị trấn Phước Bửu đã tìm hiểu và gặp gỡ nạn nhân.

Được biết, cháu N.V.P.N. (sinh năm 2005) sống cùng mẹ ruột và ba dượng. Ba dượng đi làm ăn xa, còn mẹ N. cũng đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Trong một lần nảy sinh cãi vã với mẹ, N. chán nản và lên mạng xã hội tìm bạn chia sẻ. N. kết bạn và nói chuyện với H.N.T. (sinh năm 2000, trú tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc). Sau một thời gian thân thiết, T. dụ dỗ, quan hệ tình dục với N.. Không dừng lại ở đó, T. còn chụp ảnh thân mật của 2 người và dọa tung lên mạng khiến N. rất lo lắng.

Sau khi nắm được thông tin, Hội LHPN thị trấn Phước Bửu đã gặp gỡ, động viên tinh thần cháu N.. Bà Đặng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phước Bửu, thành viên TKNTT cho biết: “Chúng tôi đã khuyên bảo, động viên để cháu N. ổn định tinh thần. Đồng thời, vận động chị X., mẹ N. đưa cháu đi bệnh viện giám định pháp y. Vụ việc đã được công an giải quyết. Cháu N. đã vui vẻ và đi học bình thường”.

Một vụ việc khác cũng được TKNTT, Hội LHPN thị trấn Phước Bửu giải quyết êm đẹp. Tháng 1/2021, qua nguồn tin của người dân, TKNTT biết một gia đình tại khu phố Phước An chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái nhưng chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Lúc đó, gia đình cô dâu là N.T.T (16 tuổi) đã đặt nhà hàng, phát thiệp mời đến họ hàng, bạn bè. TKNTT đã giải thích và vận động T. cùng gia đình hoãn tổ chức đám cưới nhằm tránh vi phạm pháp luật. Sau khi được thuyết phục, T. đã đồng ý và cùng gia đình bàn bạc với nhà trai (ở một tỉnh miền Tây) tạm hoãn, chờ khi T. đủ tuổi đăng ký kết hôn mới tổ chức đám cưới. Ngoài ra, TKNTT còn đến vận động nhà hàng ở địa phương hỗ trợ, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến việc đặt tiệc cưới cho T.. Thấy hợp tình hợp lý, chủ nhà hàng đã vui vẻ trả lại tiền đặt cọc tiệc cưới cho gia đình T..

Năm 2020, các cấp hội đã tham gia và phối hợp tham gia giải quyết 64 vụ việc, trong đó có 41 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 10 vụ tại nạn thương tích trẻ em, 3 vụ bạo lực học đường, 6 vụ xâm hại phụ nữ, 2 vụ bạo hành phụ nữ, 2 vụ bạo lực gia đình. Hội LHPN tỉnh đã kết nối để đưa 1 bé gái (tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) bị xâm hại tình dục đến Ngôi nhà hạnh phúc (tại TP. Hồ Chí Minh) để được hỗ trợ về chỗ ở, học tập và sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

SÁT CÁNH CÙNG PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Bà Nguyễn Thị An, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Xuyên Mộc cho biết, năm 2019, Hội triển khai mô hình TKNTT. Tổ gồm 25 thành viên, là cán bộ Hội LHPN huyện, các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Tổ có nhiệm vụ phát hiện, nắm bắt thông tin các vụ: xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn... để kịp thời can thiệp, thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình. Hàng tháng, Tổ họp giao ban 1 lần bàn kế hoạch và lập nhóm zalo để kịp thời trao đổi thông tin. Mỗi thành viên của Tổ có nhiệm vụ nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em, phụ nữ tại địa phương, qua đó, kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc “nóng” liên quan. Từ năm 2019 đến nay, từ nguồn tin của người dân, cán bộ, hội viên phụ nữ, TKNTT của Hội LHPN huyện Xuyên Mộc đã can thiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết 27 vụ việc về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, đuối nước, tảo hôn...

Bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức cho biết, năm 2019, Hội LHPN huyện Châu Đức thành lập mô hình TKNTT cấp huyện với 35 thành viên. Từ năm 2020, mô hình được nhân rộng đến 16 Hội LHPN xã, thị trấn. Trong số các vụ việc đã được các TKNTT trên địa bàn can thiệp, có 3 vụ đặc biệt đã được giải quyết, gồm: 1 vụ can thiệp giành quyền nuôi con cho phụ nữ, 1 vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết mâu thuẫn gia đình, 1 vụ hỗ trợ gia đình trẻ em bị xâm hại tình dục.

Theo Hội LHPN tỉnh, đến thời điểm này, các cấp Hội đã duy trì 31 TKNTT, Tổ phụ nữ can thiệp trẻ em bị xâm hại, nhằm kịp thời cập nhật thông tin, tham gia giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em. Hoạt động của các TKNTT đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ trẻ em và phụ nữ ở địa phương.

Bài, ảnh: THI PHONG