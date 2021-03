Cảm ơn thiên thần nhỏ

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có trách nhiệm hơn. Ba không còn là một thằng đàn ông trẻ con nữa, mà đã chín chắn hơn rất nhiều. Trước đây, sau những giờ tan sở, ba thường hay la cà cùng đồng nghiệp ở các quán nhậu, “chén tạc chén thù” với nhau đến nổi say bí tỉ. Còn giờ đây, khi tan ca, ba liền vội vã chạy về với con và mẹ ngay. Mọi cuộc vui xô bồ đã bị ba gạt sang một bên, không thèm quan tâm đến. Bởi ba đang gánh vác hai trách nhiệm nặng nề: vừa làm chồng, vừa làm cha. Ba biết mình chỉ là người cha vụng về, mới rửa vài cái chén thôi đã làm vỡ, nấu canh thì nhạt thếch, cơm thì lại khê... Nhưng vì con và mẹ, ba sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhà một cách tốt nhất. Rồi đây nhóc con của ba được uống ly sữa ngọt ngào do chính tay ba pha, được mặc chiếc áo êm ái do chính tay ba giặt...

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có ước mơ hơn. Trước đây ba cứ nghĩ, công việc của ba cứ diễn ra bình thường, chẳng cần phải bon chen chi cho mệt. Nhưng khi sinh con ra, ba đã thay đổi lại những suy nghĩ nông cạn của mình. Ba đang ước mơ mình có một chức vụ tốt hơn để cho cuộc sống của con và mẹ không rơi vào hoàn cảnh khổ sở. Rồi ba còn mơ ước rằng con trai của ba sẽ lớn lên trong khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cao ráo, thông minh để sau này giúp ích cho xã hội.

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có niềm vui hơn. Thật ra ba không có khiếu ăn nói hoặc pha trò để làm người khác phải ôm bụng cười nghiêng ngửa. Nhưng vì niềm vui của con, ba đã cố gắng làm cho con trai ba vui cười suốt cả ngày. Nhìn con cười khúc khích với cái miệng xinh xinh, dường như ba thấy mình quên hết mọi phiền muộn trong cuộc sống. Những lo toan của gia đình mình, những phiền muộn về công việc ở cơ quan, những mâu thuẫn trong xóm giềng… đều bị tiếng cười của con đánh gục ngã. Con đã kéo ba lên trong vực thẳm của nỗi buồn bằng tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo, thanh khiết.

Từ khi có con, ba bỗng thấy mình sống có kiên nhẫn hơn. Ngày trước, khi nhìn thấy đứa con của người hàng xóm khóc ré lên, ba thản nhiên nói: “Cứ để cho cháu nó khóc thoải mái, dỗ dành chi cho mệt!”. Nhưng giờ đây, câu nói ấy trở nên quá ư là vô duyên. Con khóc, ba phải kiên nhẫn bỏ ra hàng giờ để ngồi dỗ dành con bằng mọi trò, cốt chỉ mong sao con nở nụ cười. Rồi ba phải chịu khó đút cho con uống sữa, thay tã lót, ru con ngủ, dạy con tập đi từng bước… Ba nghĩ, nếu ai không có đủ tính kiên nhẫn thì không thể làm được một người cha tốt.

Từ khi có con, mọi chuyện trong gia đình ta đều thay đổi tất cả. Con là một thiên thần đáng yêu ban cho ba và mẹ liều thuốc hạnh phúc vĩnh cửu. Con là chiếc cầu bền chắc kết chặt tình cảm vợ chồng giữa ba và mẹ sâu đậm hơn, mặn mà hơn. Con là một làn gió êm dịu lan tỏa khắp căn nhà, làm cho ba và mẹ cảm thấy dễ chịu sau những giây phút lao động mệt nhoài. Cảm ơn con, thiên thần đáng yêu của ba mẹ!

NGUYỄN HOÀNG DUY