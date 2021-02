Thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà người lao động

Nhân dịp Tết Tân Sửu, ngày 5/2, LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã đến thăm, chúc Tết DN và tặng quà đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm, chúc Tết Công ty TNHH Tài chính kế toán-thuế Rồng Việt. Ảnh: NHÃ UYÊN

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các DN: Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; Công ty TNHH Tài chính kế toán-thuế Rồng Việt; Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise; Công ty TNHH The Coast. Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi về tình hình sản xuất, kinh doanh của từng DN và tình hình lương, thưởng Tết dành cho NLĐ.

Đồng thời, Đoàn cũng động viên, chia sẻ với những khó khăn mà các DN gặp phải và bày tỏ mong muốn CĐCS và DN nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo đời sống NLĐ.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu cho biết, nhân dịp Tết Tân Sửu, LĐLĐ TP. Vũng Tàu thăm, chúc Tết 20 DN và trao tặng hơn 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 5/2, Đoàn Cơ sở Công an huyện Châu Đức phối hợp với Hội LHPN huyện trao 106 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại 8 xã trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng gồm: dầu ăn, nước mắm, bánh, kẹo và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng chi phí hơn 40 triệu đồng do các thành viên Đoàn Cơ sở Công an huyện và nhà hảo tâm đóng góp.

* UBMTTQVN huyện Châu Đức, Hội LHPN huyện đã trao 20 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt do Hội LHPN huyện Châu Đức vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ hỗ trợ.

* Hội LHPN xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã trao 25 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng gồm bánh, mứt và một số nhu yếu phẩm, do cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ