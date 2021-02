Tết ở bệnh viện như ở nhà

Bệnh viện là những đơn vị đặc thù vẫn phải duy trì chế độ làm việc ổn định trong những ngày Tết. Cũng giống như bất cứ ngày nào trong năm, đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện vẫn tận tụy phục vụ, đem đến sự hài lòng, yên tâm bệnh nhân.

Nhân viên y tế của Khoa Sản, Bệnh viện Bà Rịa hướng dẫn sản phụ Hồ Thị Bích Ngọc Mai cách chăm sóc trẻ sơ sinh.

Sáng mùng 3 Tết Tân Sửu, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) thưa thớt BN đến cấp cứu. Mỗi khu vực tại khoa chỉ có 4-5 BN đang được nhân viên y tế chăm sóc và theo dõi. Đây là hình ảnh hiếm có của Khoa Cấp cứu trong dịp Tết. Nhờ vậy, công tác cập nhật thông tin, thăm khám và điều trị cho BN của đội ngũ bác sĩ đỡ áp lực, vất vả hơn. BN được bác sĩ tiếp nhận nhanh chóng. Đơn cử như trường hợp ông Nguyễn Phận, 73 tuổi, ở 160/2 đường Hoàng Hoa Thám (TP.Vũng Tàu) được con gái đưa vào Khoa Cấp cứu vào 9 giờ 30 phút sáng mùng 3 Tết, trong tình trạng tay chân co cứng, miệng cứng khó mở, mắt nhắm. Vừa đưa vào Khoa, bác sĩ liền đến thăm khám sơ bộ và chỉ định cho BN chụp CT vùng đầu. “Ba tôi vốn dĩ có tiền sử bệnh khớp, vận động kém, nay lại có thêm nhiều triệu chứng bệnh nữa nên tôi rất lo lắng. Ngày Tết, nhưng các nhân viên y tế vẫn rất nhẹ nhàng, chăm sóc và điều trị cho ba tôi tận tình. Điều đó làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào trước tình trạng sức khỏe của ba”, chị Nguyễn Thị Phụng- con gái ông Phận cho hay.

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa thông báo kết quả chụp CT cho người nhà bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu, từ ngày 30 Tháng Chạp Canh Tý đến mùng 4 Tết Tân Sửu, số BN đến Khoa giảm so với cùng kỳ năm trước. Nếu như dịp Tết năm 2020, trung bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận hơn 300 BN. Nhưng mấy ngày Tết năm nay, Khoa Cấp cứu tiếp nhận trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 240 BN. Trong số này, số lượng BN đến cấp cứu do tai nạn giao thông khoảng 40-50 người/ngày, giảm 50% so với những năm trước; phần lớn BN còn lại bị các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, tiêu chảy…

Bác sĩ của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Lợi điều trị cho một bệnh nhân nhập viện chiều mùng 3 Tết.

“Tết năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên người dân hạn chế đi ra đường và tụ tập ăn nhậu, uống rượu, bia. Qua đó cũng góp phần làm cho số lượng BN bị tai nạn giao thông có chiều hướng giảm”, bác sĩ Tạ Anh Tuấn nói. Mặc dù BN đến Khoa Cấp cứu không đông nhưng Khoa vẫn duy trì ở mỗi ca trực gồm 12 bác sĩ và 12 điều dưỡng, đồng thời Bệnh viện Bà Rịa còn tăng cường Phòng Khám nhi để cấp cứu riêng cho bệnh nhi. Từ ngày mùng 4 Tết, bệnh viện tăng cường thêm bàn khám nội khoa để phục vụ những BN đến khám và lấy thuốc định kỳ.

Ngoài thực hiện công tác cấp cứu và điều trị cho những BN điều trị nội trú, vào những ngày Tết, tại Khoa Sản của 2 bệnh viện tuyến tỉnh còn thực hiện công tác chuyên môn như những ngày bình thường. Chỉ tính từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, Bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi đã đón gần 80 em bé chào đời. Các bé có cân nặng từ 2,5 kg trở lên và khỏe mạnh. Đặc biệt có một số gia đình chào đón những đứa con ra đời vào ngày mùng 1 Tết đã làm cho niềm vui của các ông bố, bà mẹ và người thân như được nhân lên gấp bội. Đơn cử như trường hợp chị Hồ Thị Bích Ngọc Mai, 33 tuổi, ở tổ 5, ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) có dấu hiệu sinh, được chồng tức tốc đưa vào Khoa Sản Bệnh viện Bà Rịa vào lúc 0 giờ 30 phút ngày mùng 1 Tết. Và chưa đầy 2 giờ, chị Mai đã sinh được một bé gái khỏe mạnh, cân nặng gần 3kg. “Con được sinh vào ngày đặc biệt nên tôi mong muốn con luôn được khỏe mạnh, bình an và gặp nhiều may mắn”, chị Mai vui mừng nói.

Tương tự, tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi, cũng ghi nhận số lượng BN giảm hơn những năm trước. Từ ngày 30 tháng Chạp Canh Tý đến mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Khoa Cấp cứu tiếp nhận hơn 620 trường hợp, trung bình gần 125 BN/ngày. So với Tết năm 2020, lượng BN vào cấp cứu vào dịp Tết năm nay giảm khoảng 45 người/ngày. Bác sĩ Vũ Thị Nguyên, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Lê Lợi) cho biết, lượng BN đến cấp cứu nằm rải rác ở các nguyên nhân do va chạm giao thông, tai nạn sinh hoạt, bạo lực và các bệnh lý khác… Để bảo đảm việc cấp cứu và chữa trị cho người dân trong những ngày Tết, Khoa đã bố trí 12 nhân viên y tế/ca trực, trong đó có 4 bác sĩ. Ngoài ra, Bệnh viện Lê Lợi còn dự phòng kế hoạch huy động thêm bác sĩ từ các khoa khác sang hỗ trợ Khoa Cấp cứu trong trường hợp số lượng BN tăng và bệnh nặng. Tính từ ngày 30 Tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 4 Tết Tân Sửu, công tác cấp cứu BN của Khoa diễn ra suôn sẻ và đạt các yêu cầu về trình độ chuyên môn, tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG - DIỄM QUỲNH