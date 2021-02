Tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy, chủ cảng bến

Theo ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trên các tuyến đường thủy trong dịp Tết nguyên đán, Sở GT-VT đã chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho du khách đi đò; công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông đường thủy nội địa để kịp thời nhận phản hồi, xử lý các tình huống phát sinh trong công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Cảng vụ đường thủy nội địa tuyên truyền cho chủ phương tiện và người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông thủy. Đặc biệt tập trung kiểm tra những phương tiện thủy, chủ cảng bến, đơn vị khai thác cảng bến thủy nội địa. Trong đó chú trọng kiểm tra các sà lan chở cát quá tải trọng thường xuyên neo đậu tại sông, kênh của các khu vực. Đồng thời rà soát hệ thống báo hiệu, phương án điều tiết để bảo đảm an toàn cho các công trình cầu, kè.

Sở GT-VT yêu cầu các bến tàu, đơn vị vận tải thủy nội địa từ chối chuyên chở những hành khách không mặc áo phao theo hướng dẫn.

PHƯƠNG ANH