Doanh nghiệp thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo đảm an toàn cho CNLĐ và giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, các DN trên địa bàn tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng ngừa, ứng phó với mọi diễn biến dịch bệnh trong tình hình mới.

BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NLĐ

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 31/1 tại một số DN trên địa bàn tỉnh, tất cả đều đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi vào xưởng, nhà máy sản xuất. Có nơi còn treo băng rôn, đặt bảng hướng dẫn, phát loa tuyên truyền vào giờ giải lao nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho CNLĐ.

Tại Công ty CP May Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) vào sáng 30/1, hơn 300 CNLĐ trước khi vào làm việc đều lần lượt xếp hàng đo thân nhiệt. Tất cả CNLĐ đều có ý thức tự bảo vệ, đeo khẩu trang suốt giờ sản xuất, giữ khoảng cách và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty CP May Vũng Tàu cho biết, để bảo đảm sức khỏe cho CNLĐ và giữ an toàn sản xuất, ngay khi có thông tin dịch bệnh xuất hiện trở lại, lãnh đạo DN và CĐCS đã họp bàn, đưa ra giải pháp chủ động phòng chống dịch trong CNLĐ. Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chức năng, công ty đã triển khai các biện pháp phòng dịch như: tuyên truyền cho CNLĐ hiểu về tình hình dịch bệnh hiện nay để chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Tại các xưởng sản xuất, nhà ăn, cổng ra vào, công ty đều bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn. Công ty còn chia ca giờ ăn trưa cho CNLĐ để hạn chế việc tập trung đông người cùng lúc. Công ty khuyến cáo CNLĐ trong những ngày nghỉ tết sắp tới không nên di chuyển tới các vùng có dịch. Thời gian nghỉ tết nếu rời khỏi BR-VT thì sau khi trở lại, CNLĐ cần khai báo y tế cụ thể.

Tương tự, tại Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2, TX.Phú Mỹ) đã thông báo các thông tin cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 tới toàn bộ 875 lao động đang làm việc tại đây. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Giám đốc Hành chính Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, DN vẫn duy trì đo thân nhiệt, sát khuẩn phòng ăn, nơi làm việc và trang bị khẩu trang cho CNLĐ. CNLĐ trước khi vào cổng công ty sẽ phải khai báo y tế, nếu đủ điều kiện mới được vào làm việc. Khi có biểu hiện ho, sốt... CNLĐ đến phòng y tế công ty hoặc bệnh viện khám, theo dõi sức khỏe. Tại mỗi xưởng có nhà ăn riêng nên bảo đảm khoảng cách cho CNLĐ. Công ty còn tăng cường biện pháp tuyên truyền CNLĐ để nâng cao ý thức phòng chống dịch. Cùng với đó, CĐCS công ty còn kêu gọi, khuyến khích CNLĐ và người thân tự giác khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch để các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Công ty TNHH Lock & Lock Vina (KCN Mỹ Xuân A2, TX.Phú Mỹ), công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện rất nghiêm ngặt. Tất cả NLĐ và khách hàng, lái xe khi đến công ty đều phải thực hiện khai báo y tế, nơi đến và nơi đi, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang mới được vào công ty. Ý thức được mối nguy hiểm của dịch, 1.598 CNLĐ làm việc tại công ty đều chấp hành các nội quy và chủ động đeo khẩu trang. Ông Thân Văn Thảo, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lock & Lock Vina cho biết, với số lượng CNLĐ đông, ngay khi dịch quay lại, CĐCS đã họp, đề xuất với công ty để có phương án phòng dịch tốt nhất. Đồng thời, vận động NLĐ nêu cao ý thức, trách nhiệm, tự bảo vệ mình, làm việc hiệu quả, cùng DN thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

TUÂN THỦ NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH

Theo bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thì LĐLĐ tỉnh bám sát các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 để có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung về phòng chống dịch: Tăng cường tuyên truyền để DN và người lao động tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, khu nhà trọ, ký túc xá của CNLĐ. Thực hiện nghiêm các biện pháp như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tại các bếp ăn tập thể, nhà xưởng, xe đưa đón CNLĐ…

Bà Hồng Hà cũng cho biết, thời điểm cuối năm, các hoạt động tụ tập đông người dành cho CNLĐ sẽ hạn chế; các đơn vị tạm hoãn các hội nghị không cần thiết, các hoạt động họp mặt cuối năm. Đối với các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho CNLĐ tổ chức đơn giản, ấm cúng, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền trong CNVCLĐ, nhất là đối với các trường hợp về quê ăn Tết, cần tuân thủ nghiêm các quy định khai báo, cách ly, phòng chống dịch... của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương; ghi lại lịch trình di chuyển, tiếp xúc trong thời gian về quê, nhất là tại các vùng có dịch khi quay trở lại làm việc.

