Câu chuyện về những chàng trai hiếu học

Điểm chung của cả 2 chàng trai cùng tuổi con ngựa 2002 được giới thiệu dưới đây là sự năng động và tự tin. Tôi cảm nhận được điều đó không chỉ từ thành tích học tập của các em mà chính từ phong thái, cách nghĩ, cách làm và cách ứng phó với cuộc sống khi các em vừa rời trường phổ thông để dấn thân vào con đường học tập, nâng cao trình độ với chuyên ngành mình đã chọn ở bậc đại học.

BCH Hội Đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại BR-VT trao học bổng và thư khen cho SV Lê Đức Minh, Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh vì đã có thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền.

SỐNG CÓ ÍCH CHÍNH LÀ YÊU QUÊ HƯƠNG

Suốt 12 năm phổ thông, Ngô Quốc Thái luôn... gây sốc các thầy cô vì cái tính hay hỏi, hay bày tỏ quan điểm. Trong lớp hầu như Thái ít... ngồi ngoan. Em chuyện trò, tranh luận với bạn bè về bài giảng hơi quá đà. Và thường thì sau lời nhắc nhở của thầy cô là lời hứa hẹn của Thái với bạn bè cùng bàn, “ra chơi tớ kể tiếp cho nghe”.

Không biết có phải vì tuổi con ngựa hay không mà Thái cũng luôn là đứa trẻ thích dịch chuyển, ham tìm hiểu, khám phá. Vì vậy, phần thưởng sau mỗi năm học mà ba mẹ dành cho em thường là các bộ sách về thế giới loài vật, về hệ thiên hà, về sự biến đổi khí hậu... như sở thích của em.

Thái từ nhỏ đã rất mê đọc sách, thích coi những chương trình “khó nhằn” với trẻ em như: thế giới đã biến đổi như thế nào, dữ kiện khoa học về thế giới (loài vật) tuyệt chủng, tàu ngầm, chiến tranh hạt nhân, địa chất và môi trường, nền kinh tế chia sẻ... Có lẽ đó cũng là lý do em nộp hồ sơ dự tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Quốc tế Tokyo, Nhật Bản (TIU).

SV Ngô Quốc Thái nhận giấy chứng nhận tham gia Trại hè tại trường Đại học Quốc tế Tokyo (Nhật Bản)

Học kỳ I của năm lớp 12 tại Trường THPT Vũng Tàu vừa kết thúc, Thái vinh dự đón nhận tin vui: Trường ĐH Quốc tế Tokyo đã dành cho em suất học bổng 80% học phí dành cho học sinh khu vực Đông Nam Á trong chương trình hợp tác phát triển giữa chính phủ Nhật Bản- Việt Nam.

Đón nhận niềm vui này, Thái một mặt chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng lên đường “Đông Du”: học tiếng Nhật, tập đi chợ, nấu ăn... tập gym để giữ sức khoẻ cho một quãng đường dài tự lập xa nhà học tập, rèn luyện và hoà nhập cuộc sống mới ở nước ngoài. Mặt khác, Thái bắt tay ngay vào việc tổ chức tập huấn và chuyển giao hoạt động CLB Nhiếp ảnh Trường THPT Vũng Tàu - VT3 Photography Club do Thái phụ trách cho Ban chủ nhiệm mới. Thái tận tình hướng dẫn các em mọi hoạt động từ tuyển dụng thành viên, kế hoạch làm việc từng tháng, quý, học kỳ của CLB, phương pháp lưu trữ tư liệu và làm video clip, album ảnh các hoạt động quan trọng của trường và Đoàn trường. Thái và các thành viên CLB cũng chịu khó tổ chức các đợt chụp ảnh ngoại cảnh, tập huấn kỹ năng chụp ảnh, quay video, tác nghiệp sự kiện...

Giờ đây, khi vừa hoàn thành chương trình học của học kỳ I theo phương pháp học online do trở ngại từ dịch bệnh COVID-19, Thái lại xách máy lên đường. Em tranh thủ chụp khoảnh khắc mùa xuân ở biển để góp thêm vào album ảnh đẹp quê nhà mà em đang ấp ủ từ nhiều năm nay. “Em may mắn được về quê Quảng Nam vào các dịp vui nhộn của các kỳ lễ hội, Tết nguyên đán sum vầy. Em cũng đã có vài bức ảnh Hội An với làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, con sông Hoài êm ả trong đêm hoa đăng, cùng với không khí lễ giỗ trang nghiêm mà ấm áp tình quê ở Hội An. Em nghĩ, dù đi đâu thật xa, mọi người con xứ Quảng vẫn luôn sống tốt và lòng hướng về quê nhà. Quảng Nam là cội nguồn. Còn BR-VT là nơi nuôi nấng em trưởng thành. Em sẽ bằng chính khối óc và đôi tay của mình, làm tươi đẹp hơn cuộc sống quê nhà”, Thái nói, nét cười và niềm hy vọng ánh lên trong đôi mắt em.

HỌC GIỎI ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Khác với phong cách nhanh nhẹn, sôi động của Ngô Quốc Thái, Lê Đức Minh (32B, Hồ Tri Tân, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) dường như hơi trầm lặng. Em nói năng nhỏ nhẹ, hiền hòa và thậm chí có chút gì đó như nhút nhát. Minh đến dự chương trình trao học bổng hiếu học tại buổi họp mặt tổng kết năm 2020 của BCH Hội Đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại BR-VT và vinh dự được nhận học bổng trong niềm vui và sự cảm động của cả gia đình.

Không đi chơi được thỏa thích như bạn bè cùng trang lứa, không học thêm, tự đạp xe đến trường, nhưng thành tích học tập của Minh thật đáng trân trọng: 12 năm học sinh giỏi, cấp 2 học lớp chọn đầu khối, cấp 3 học Trường chuyên Lê Quý Đôn, từng được giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2020, em thi đậu ngành Kỹ thuật xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Minh cho biết, thế mạnh của em là học tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Lý. Mẹ Minh, chị Ngô Thị Giang cho hay, bôa Minh (anh Lê Đình Nguyên, quê xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam) nguyên là công nhân Công ty Xây lắp dầu khí. Anh bị đột quỵ mất năm 2013. Lúc đó Minh 11 tuổi và em trai Minh mới lên 2. Chị Giang một mình nuôi 2 con trai bằng nguồn thu ít ỏi từ tiệm tạp hóa nhỏ trong xóm. Sau đó chị tặn tiện mua chiếc máy may cũ và nhận sửa quần áo nuôi 2 con ăn học.

Em cũng rất thích ca hát và chơi bóng rổ khá tốt. Vừa vào học được 1 học kỳ nhưng Minh đã sớm hòa nhập môi trường sinh viên và học tốt đều các môn học. Minh chia sẻ: “Em ước mơ sau này trở thành một kỹ sư xây dựng giỏi. Em mong muốn được cống hiến sức mình cho sự phát triển đô thị của quê hương”.

Bài, ảnh: HOÀNG QUỲNH