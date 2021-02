Bến xe vắng lặng những ngày giáp Tết

Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, cùng với những khuyến cáo của các cấp chính quyền đã tác động rất lớn đến tình hình đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hầu hết cán bộ, nhân viên, NLĐ của các cơ quan, DN đã tự nguyện hủy kế hoạch hồi hương ăn Tết, khiến lượng khách đi lại tại các bến xe giảm hẳn.

Nhân viên Bến xe Vũng Tàu đo thân nhiệt cho hành khách mua vé tại bến xe.

LƯU LƯỢNG XE GIẢM 40%

Có mặt tại bến xe Vũng Tàu vào 9 giờ sáng 3/2, chúng tôi nhận thấy rõ việc mua - bán vé không đông đúc, hối hả như những năm trước. Bà Kiều Thị Tuyết, Trưởng Bến xe Vũng Tàu cho biết, mọi năm thời điểm này bến xe luôn tấp nập, đông đúc, nhất là ở các quầy bán vé Tết đi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Năm nay thì khác hẳn, từ 4 giờ sáng đến tận khuya tại quầy bán vé, chỉ lác đác vài người. Lưu lượng xe xuất bến giảm sâu. Đơn cử như tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh, tháng 12/2020, số lượng xe xuất bến khoảng 258 chuyến, nhưng tháng 1/2021 vừa qua giảm xuống chỉ còn 214 chuyến. “Tôi từng làm ở bến xe nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết vắng lặng như vậy. Số xe xuất bến giảm khoảng 40”, bà Tuyết nói. Tương tự, tại Bến xe Bà Rịa, PV cũng ghi nhận tình trạng vắng vẻ. Lãnh đạo bến xe cho biết, lượng khách chỉ bằng 50% năm ngoái.

Tình cảnh này cũng diễn ra ở tuyến vận tải hành khách, hàng hóa cố định bằng phà biển Vũng Tàu - Cần Giờ mới vừa đưa vào hoạt động. Ông Nguyễn Đức Thông, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thông tin: “Từ khi khai trương (4/1/2021) đến nay, bến phà này đã thông qua cảng 206 chuyến với gần 16.000 khách. Những ngày cận Tết là những ngày kỳ vọng nhất của DN, nhưng hiện tại số lượng khách trên các chuyến phà rất ít, chưa đầy 25 khách. Hiện bình quân các chuyến phà chỉ mới hoạt động hơn 20% công suất. Có những chuyến chỉ chở 3 hành khách”.

Bà Bùi Thị Hằng, quản lý điều hành của Công ty TNHH vận tải Hoàng Long (phường 8, TP.Vũng Tàu) cho biết, do ảnh hưởng COVID-19 từ năm 2020 đến nay, doanh thu và sản lượng vận chuyển khách của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, nhất là những đơn vị vận tải đường dài như Công ty Hoàng Long bị sụt giảm. Các năm trước vào những ngày cận Tết, các xe chạy 4-5 chuyến/ngày, còn hiện nay lượng khách đặt vé giảm 70-80%. Thậm chí nhiều trường hợp hủy, trả vé không về quê.

Theo Sở GT-VT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 331 đơn vị kinh doanh vận tải và 7.564 phương tiện. Trong đó, 429 xe chạy tuyến cố định, 1.469 xe hợp đồng, 993 xe taxi, 70 xe buýt, 1.161 xe container và 3.442 xe tải. Số lượng phương tiện bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại,vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2019.

TĂNG CƯỜNG CHỐNG DỊCH

Dù lượng khách ít nhưng giá vé xe hiện có tăng nhẹ so với trước. Hiện nhiều DN vận tải đã áp dụng phụ thu giá vé xe khách đi các tỉnh và các khu vực trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, tính cả phụ thu, nhìn chung giá vé tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, vé xe đi Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An dao động ở mức từ 1.040.000-1.230.000 đồng/vé. Tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh, có giá vé từ 130.000-140.000 đồng/vé. Khu vực các tỉnh miền Tây dao động từ 264.000-512.000 đồng/vé. Khu vực Tây nguyên có mức từ 300.000-608.000 đồng/vé. Giá vé đi Phan Rang, Nha Trang, Đà Nẵng từ 280.000-518.000 đồng/vé.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh cho biết, tổng công suất phục vụ hành khách đợt cao điểm Tết này của các DN vận tải trên địa bàn tỉnh dự khiến khoảng 9.000 chuyến với hơn 230.000 ghế. Tuy nhiên, hiện số chuyến chỉ mới đạt khoảng 50-60%, còn số ghế ngồi thì giảm mạnh. Theo ông Nghĩa, dịch bệnh xảy ra căng thẳng ở nhiều địa phương ngay trước dịp cao điểm vận chuyển khách Tết, vì vậy hành khách đi xe về quê năm nay được dự báo sẽ sụt giảm mạnh.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, để tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại lây lan trên diện rộng trong cộng đồng, Sở GT-VT đã chỉ đạo các bến xe khách, bến tàu, các DN vận tải đường bộ, đường thủy tăng cường những biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taixi có hành trình qua tỉnh có vùng dịch để đưa đón, trả khách. Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên và hành khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế… Bổ sung bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tại các khu vực phòng chờ bến xe, bến tàu và trên các phương tiện giao thông công cộng để thuận lợi cho hành khách sử dụng. “Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả mọi người trên các phương tiện vận tải và điểm công cộng ở bến xe, bến tàu. Từ chối phục vụ các hành khách không đeo khẩu trang theo quy định. Trên mỗi chuyến xe, đơn vị vận tải thực hiện lập danh sách họ tên hành khách, kèm theo địa chỉ, số điện thoại liên hệ… Tạm dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe để bảo đảm tránh lây nhiễm trong cộng đồng”, ông Thuận nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Thành Nghĩa, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh cho hành khách đi lại dịp Tết, các bến xe đã thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Sở GT-VT. Khách đến bến xe phải thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế để truy vết trước khi lên xe. Hiện, các bến xe trên địa bàn tỉnh đã ngừng các chuyến xe đi và đến các địa phương vùng dịch.

Ông Nguyễn Đức Thông, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh cho biết, Cảng vụ đường thủy nội địa đã triển khai thực hiện phần mềm an toàn với COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ GT-VT. Qua đó yêu cầu các đơn vị, chủ phương tiện, DN vận tải hành khách đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin lên phần mềm an toàn với COVID-19 để thuận lợi theo dõi và truy vết khi có yêu cầu.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG