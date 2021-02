Bảo vệ và phát triển "lá phổi xanh"

Tết Tân Sửu đã qua, đất nước bước vào mùa Xuân mới. Đây cũng là thời điểm khắp nơi trên cả nước ra quân thực hiện “Tết trồng cây”, hưởng ứng phát động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1959: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Ai cũng biết, cây xanh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Cây xanh được coi như lá phổi xanh của Trái đất, giúp điều hòa, làm sạch môi trường, giữ đất, giữ nước, giảm thiểu tác hại của lũ lụt, thiên tai…

Những năm gần đây, Việt Nam chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Các hình thái thiên tai cực đoan như mưa to, bão lớn, lũ lụt, sạt lở đất, nắng hạn kéo dài… gia tăng cả về cường độ và tần suất, gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương trong cả nước. Một trong những nguyên nhân gây ra những thiệt hại kể trên là do rừng bị chặt phá, diện tích đất trống đồi trọc còn nhiều nên không giữ được đất và nước, khi mưa to dễ gây ra lũ lụt, sạt lở.

Nhận thức rõ vai trò của cây xanh đối với đời sống con người và môi trường, từ nhiều năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ rừng, gia tăng tỷ lệ che phủ rừng và khuyến khích trồng cây xanh phân tán tại các khu dân cư, khu vực đô thị và nông thôn. Mới đây nhất, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Trong Chỉ thị này, Thủ tướng đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 cả nước trồng 1 tỷ cây xanh.

Cụ thể hóa chỉ thị trên, Bộ NN-PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, trong đó có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng tập trung ở rừng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh phân bố ở cả khu vực đô thị và nông thôn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn đến năm 2025. Trong đó, năm 2021, tỉnh phấn đấu trồng 27 ngàn cây xanh phân tán và 280ha rừng.

Cùng với việc trồng cây xanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh. Có địa phương như TP. Vũng Tàu còn phát động cả phong trào “Chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh” từ năm 2018. Theo đó, ngoài ngân sách nhà nước chi cho việc trồng cây xanh nơi công cộng, thành phố khuyến khích người dân, cơ quan, DN trồng cây xanh trong khuôn viên nhà, trụ sở, tài trợ kinh phí trồng cây xanh khu vực công cộng… Nhiều chủ đầu tư dự án khu du lịch, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đầu tư kinh phí trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vừa tạo cảnh quan xanh mát, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo dựng được cảnh quan xanh, sạch, đẹp, được du khách và bạn bè đánh giá cao, coi là nơi đáng đến và đáng sống.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây…”, việc trồng cây đã trở thành phong trào rộng lớn, lan tỏa trong nhân dân, từ thành thị đến nông thôn. Tùy theo điều kiện và đặc điểm mỗi vùng, miền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình và cá nhân có thể trồng và chăm sóc cây xanh bằng hình thức phù hợp. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh cần lựa chọn những cây phù hợp, đồng thời quan tâm chăm sóc, bảo vệ nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển lâu dài, vững chắc chứ không chỉ là trồng theo phong trào.

Bên cạnh đó, có lúc, có nơi vẫn còn một số người vì lợi ích cá nhân nên đã chặt phá rừng; hủy hoại, chặt phá cây xanh nhưng núp bóng danh nghĩa phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, phục vụ đời sống. Những hành vi này cần được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Có như vậy, hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh mới có ý nghĩa và mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh mới đạt được; góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” cho Trái đất, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NGUYỄN ĐỨC