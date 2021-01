Lan tỏa thông điệp giao thông an toàn

Những câu khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) được hình ảnh hóa bằng tranh vẽ, câu ca dao dễ nhớ, dễ thuộc ngay trên tường rào bao quanh bên trong sân trường tiểu học Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền). Đó là công trình “Cổng trường em ATGT”, do học sinh - đội viên của trường thực hiện nhằm góp phần giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn.

Học sinh trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) tham gia công trình măng non “Cổng trường em ATGT”.

Trong những ngày này đi ngang qua trường TH Cao Văn Ngọc, trên bức tường rào cao khoảng 2m, dài hơn 10m, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những câu khẩu hiệu vui nhộn kèm tranh vẽ như: “Đi đúng đường - Nhường đúng lối - Không cần vội - Vui đến trường”, “Dung dăng dung dẻ - Vui vẻ đến trường - Đi đúng phần đường - là an toàn nhất”, “Đằng sau tay lái của cha mẹ là mặt trời bé con” hay “Tấm gương cho con về ý thức giao thông chính là cha mẹ”… Từng dòng chữ dễ nhớ và để lại ấn tượng cho mọi người về cách tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, cô Lê Thị Cẩm Nhung, Tổng phụ trách Đội trường TH Cao Văn Ngọc cho biết, cô và các bạn trong CLB Mỹ thuật của trường đã thảo luận và thống nhất sử dụng những câu ca dao, khẩu hiệu về ATGT. Đồng thời lựa chọn hình ảnh đơn giản, thiết thực để các em có cái nhìn sinh động, dễ dàng ghi nhớ. Cùng việc nắm bắt được sở thích của HS là vẽ tranh nên khi được khởi xướng, nhiều em thích thú và vui vẻ tham gia. Sau 2 tuần triển khai thực hiện vào các giờ ra chơi, công trình đã hoàn thành. Theo cô Nhung, hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng để minh họa, khơi gợi sự hứng thú, tạo sự vui vẻ thì HS mới thích và nhiệt tình hưởng ứng.

Tham gia công trình măng non và đóng góp ý tưởng thực hiện, Nguyễn Thiên Kim, HS lớp 5B cho biết, Thiên Kim tìm kiếm ý tưởng trên mạng, qua các trang về ATGT. “Em rất vui vì việc làm đã lan tỏa kiến thức ATGT tới nhiều người, qua đó phòng tránh được tai nạn giao thông”, Thiên Kim chia sẻ. Dương Nguyễn Minh Thông, HS lớp 5C cho biết, trên đường đi học thường bắt gặp nhiều ba mẹ chở các bạn chạy nhanh, lấn đường. Vì vậy khi được tham gia viết dòng chữ “Đi đúng đường - nhường đúng lối - không nên vội”, em rất sốt sắng thực hiện. Minh Thông nói, thông qua các câu khẩu hiệu chúng em muốn gửi thông điệp đến ba mẹ là không nên vội, không nên lấn đường trong quá trình đi lại.

Nhận xét về công trình măng non “Cổng trường em ATGT”, cô Trần Thị Cẩm Tú, Phó Hiệu trưởng trường TH Cao Văn Ngọc cho biết, những bức tranh hay câu khẩu hiệu khi các em viết ra, bản thân mỗi em sẽ thuộc lòng và ghi nhớ rất lâu. Bên cạnh việc giúp các em thỏa mãn sở thích hội họa, công trình măng non sẽ tạo bước đệm, để các em tìm hiểu thêm nhiều kiến thức khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ý nghĩa của công trình măng non sẽ giúp các bậc phụ huynh chú ý hơn khi tham gia giao thông, nhờ đó việc giữ trật tự ATGT trước cổng trường được thực hiện tốt hơn.

Ban giám hiệu trường TH Cao Văn Ngọc cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phủ kín những mảng tường chung quang trường, với phương châm “để chính HS - đội viên của trường lên ý tưởng, trực tiếp triển khai dưới sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách Đội”.

