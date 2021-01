Giải quyết việc làm hơn 40 ngàn lượt lao động

Chiều 26/1, Đoàn công tác của Bộ LĐTBXH do ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã làm việc về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh BR-VT. Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở LĐTBXH đã thông tin về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020. BR-VT hiện có khoảng 625.926 người lao động từ 15 tuổi trở lên, trong đó có 614.062 người đang làm việc. Trong năm 2020 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 40.002 lượt lao động (đạt 117% so với kế hoạch đã đề ra). Về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết của người lao động trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19, mức thưởng Tết Dương lịch và Tân Sửu năm 2021 giảm so với năm 2020. Theo báo cáo của các DN đến ngày 31/12, mức tiền thưởng Tết Tân Sửu cao nhất hơn 422 triệu đồng/người; thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Trong năm đã giải ngân cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền hơn 688 tỷ đồng, tương ứng với số lao động là 17.047 lao động. Đặc biệt, năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 24.585 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền 26,7 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ LĐTBXH tham mưu Thủ tướng chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030”. Có văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND các cấp theo tinh thần Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thanh đánh giá cao những kết quả BR-VT đạt được trong thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2020. Nhất là việc triển khai, thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết cho người lao động; kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động được triển khai hiệu quả. Bộ LĐTBXH đề nghị BR-VT tiếp tục hướng dẫn các DN giải quyết chế độ đối với người lao động thôi việc, mất việc làm theo quy định; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu việc làm đối với người lao động.

TUYẾT MAI