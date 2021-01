Đời sống vật chất, tinh thần của người dân TP. Bà Rịa được nâng cao

Chiều 7/1, UBND TP. Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Nâng cao chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn II (năm 2016-2020).

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa tham dự Hội nghị. Ảnh: HÀN GIANG

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Phòng VH-TT TP. Bà Rịa cho biết, việc thực hiện Đề án thành phố văn hóa giai đoạn II gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương đã đạt được nhiều thành tựu; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Cụ thể: Tổng doanh thu thương mại dịch vụ thành phố đạt 77.011 tỷ đồng (vượt 34,16% chỉ tiêu đề án); mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn phát triển mạnh, các chợ văn minh thương mại được duy trì và phát triển; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 28.500 tỷ đồng.

Hạ tầng kỹ thuật, xã hội của TP. Bà Rịa được đầu tư nâng cấp khang trang; vệ sinh môi trường, cảnh quan được cải thiện. Thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị y tế của người dân; phong trào văn hóa-thể thao phát triển. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát.

Trẻ em vui chơi tại Công viên Bà Rịa. Ảnh: PHI DŨNG

Trong giai đoạn III (năm 2021-2025) của Đề án, TP. Bà Rịa tập trung hoàn thành các nhiệm vụ gắn với 98 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: Nâng cao tốc độ phát triển bền vững các ngành kinh tế; thu hút nhiều dự án lớn phục vụ cho sự phát triển của TP. Bà Rịa; phát triển các hình thức thương mại hiện đại, văn minh; nâng cao nhận thức của người dân về trật tự đô thị, an toàn giao thông; phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xã chuẩn Nông thôn mới, hoạt động văn hóa - thể thao…

Dịp này, UBND TP. Bà Rịa đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố văn hóa, giai đoạn II (2016-2020).

HÀN GIANG