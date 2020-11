Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021"

CÂU HỎI CUỘC THI Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm Cách trả lời: Thí sinh ghi lại câu hỏi và phương án trả lời (Ví dụ: Câu 1: ... Trả lời: A hoặc B....) Câu 1: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi mới thành lập (8/1991) có 05 đơn vị hành chính cấp huyện, đó là: A. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức, huyện Long Đất B. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc C. Thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, huyện Tân Thành, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức D. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Châu Thành, huyện Long Đất, huyện Xuyên Mộc Câu 2: Từ năm 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ mấy so với các tỉnh, thành trong cả nước? A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư Câu 3: “Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” là chủ trương của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ mấy? A. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005 B. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010 C. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 D. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 Câu 4: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa- Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao”, đó là chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ mấy? A. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010 B. Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 C. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 D. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Câu 5: Tính đến thời điểm năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? A. 49 di tích B. 50 di tích C. 51 di tích D. 52 di tích Câu 6: Từ năm 1996 đến nay, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Nhà nước trao tặng bao nhiêu giải thưởng Hồ Chí Minh? A. 01 giải B. 02 giải C. 03 giải D. 04 giải Câu 7: Lễ thượng cờ tàu ngầm số 187 Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức trọng thể vào ngày tháng năm nào và ở đâu? A. 28/2/2015, thành phố Đà Nẵng B. 28/2/2016, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu C. 28/2/2017, tỉnh Khánh Hòa D. 28/2/2018, thành phố Hồ Chí Minh Phần 2: Câu hỏi tự luận Câu 1: Hãy nêu những thành tựu nổi bật về kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021)? Câu 2: Nêu những thành tựu nổi bật về Văn hóa - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021)? Câu 3: Với những lợi thế so sánh của tỉnh, bằng tình yêu và trách nhiệm của một công dân, hãy đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh?