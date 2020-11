"Ngôi nhà rác" đầy ý nghĩa ở Trường THCS Lộc An

Từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, khuôn viên Trường THCS Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ luôn sạch sẽ, không còn tình trạng rác thải nhựa, túi nilon tràn lan như trước. Đó là kết quả từ việc thực hiện công trình Măng non “Phân loại rác tại nguồn” do Liên Đội trường phát động.

Học sinh Trường THCS Lộc An phân loại rác trước khi bỏ vào thùng.

Bước vào sân Trường THCS Lộc An, ai cũng ấn tượng trước thùng đựng rác được trang trí như ngôi nhà nhỏ. Đây là công trình Măng non “Phân loại rác tại nguồn” do Liên Đội trường thực hiện. Thùng rác có 2 ngăn, ghi chú rõ ràng để HS dễ nhận biết: một ngăn chứa chai nhựa và một ngăn đựng giấy vụn. Kế bên là thùng rác lớn màu xanh chứa rác thải không tái chế được... Trong gần một buổi sáng có mặt tại trường, chúng tôi thấy, tất cả HS đều rất tự giác phân loại khi đem rác bỏ vào thùng. Giấy vụn, tập vở cũ được các em bỏ vào ngăn chứa giấy; túi nilon, hộp đựng thức ăn được cho vào thùng màu xanh.

Em Nguyễn Hữu Tài, HS lớp 9/2 cùng các bạn xách bịch nilon chứa vỏ chai nhựa, tập vở cũ xuống sân trường. Sau đó, Tài và các bạn lựa ra từng loại rác thải để bỏ vào đúng ngăn trong “ngôi nhà rác”. Bịch nilon còn sạch, em xếp gọn gàng, rồi mang lên lớp để tái sử dụng. Tài cho biết, trước đây, em thường bỏ chung nhiều loại rác vào thùng. Từ khi được các thầy, cô giáo hướng dẫn phân loại rác thải, em và các bạn đã quen dần với việc này. “Chúng em còn tận dụng vỏ chai, ống hút... để tái chế các vật dụng trong những hội thi cấp trường, cấp huyện. “Ngôi nhà rác” giúp em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phân loại rác”, Tài nói.

Với vai trò là lớp trưởng, Võ Nguyễn Hồng Nhung, HS lớp 9/1 là một trong những thành viên tích cực trong việc chuyển tải thông điệp tự giác phân loại rác đến mọi thành viên trong lớp. Nhung cho hay, từ khi có thùng rác này, các bạn trong lớp đã hiểu hơn về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường cũng như lợi ích của việc phân loại rác. “Nhờ đó, trong lớp học không còn tình trạng ly nhựa, túi nilon đựng thức ăn trong hộc bàn”, Nhung nói.

Thầy Nguyễn Thanh Sang, Tổng phụ trách Đội chia sẻ, với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong HS, từ đầu năm học 2020-2021, Liên Đội đã thực hiện công trình Măng non “Phân loại rác thải tại nguồn”. Mô hình được HS hưởng ứng nhiệt tình, giúp khuôn viên nhà trường luôn sạch, đẹp. Khi thùng rác đầy, Liên Đội sẽ thu gom, phân loại, dùng chai nhựa tái chế thành những vật dụng hữu ích hoặc bán lấy tiền gây quỹ giúp HS nghèo. Đến nay, Liên Đội đã 2 lần bán phế liệu và góp cùng GV, HS toàn trường để ủng hộ HS miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Ngoài ra, những cuốn SGK đã qua sử dụng nhưng còn mới, Liên Đội sẽ phân loại và gửi vào thư viện để tặng các HS cần hoặc chuyển đến cho HS vùng còn khó khăn.

Thầy Tiết Hiền Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An phấn khởi cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai mô hình, đến nay hầu hết HS đã có ý thức tự giác trong việc phân loại rác thải. “Nhà trường mong muốn cùng với sự chung tay của phụ huynh, ý thức HS về giảm thiểu rác thải nhựa được nâng cao, đồng thời, mỗi HS cũng là một tuyên truyền viên tại gia đình và cộng đồng nơi sinh sống. Chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ cũng góp phần bảo vệ môi trường”, thầy Minh cho hay.

