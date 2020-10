POSCO tài trợ nhà chờ xe buýt tại TP.Bà Rịa

Ngày 15/10, Tập đoàn POSCO đã tổ chức lễ hoàn công nhà chờ xe buýt cho TP.Bà Rịa.

Tập đoàn POSCO hoàn công công trình nhà chờ xe buýt tại đường Huỳnh Tịnh Của, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

Theo đó, nhà chờ xe buýt có chiều dài 7m, ngang 2,6m, cao 3,2m, khung sườn, ghế ngồi bằng thép, mái tôn chống nóng, sử dụng hoàn toàn vật liệu do Tập đoàn POSCO sản xuất. Nhà chờ được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời giúp người đi đường lưu thông an toàn và đảm bảo an ninh trật tự xã hội vào ban đêm. Vị trí xây dựng trên vỉa hè đường Huỳnh Tịnh Của, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa (gần Trung tâm Thương mại Bà Rịa). Kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng.

Tại lễ hoàn công, ông Yun Hoon, đại diện Tập đoàn POSCO cho biết, POSCO hy vọng được chung tay cùng địa phương thực hiện thêm nhiều công trình ý nghĩa góp phần chăm lo đời sống con người, an sinh xã hội.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA