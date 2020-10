Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người nghèo

Ngày 23/10, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Công an quận Thủ Đức, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị kết nghĩa tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Các bác sĩ khám bệnh cho người dân TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Tại chương trình, người dân đã được các bác sĩ đến từ Bệnh viện quận Thủ Đức khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 100 triệu đồng do các đơn vị đóng góp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN