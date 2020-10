"Đại sứ" của doanh nghiệp

Ở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), những cán bộ thị trường luôn được coi như những “đại sứ” của DN, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa DN với nông nghiệp, nông dân. Chính họ là những người đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho DN. Chị Phạm Thanh Thoảng, cán bộ thị trường của PVFCCo là một trong những “đại sứ” như thế.

Chị Phạm Thanh Thoảng trong một buổi hội thảo giới thiệu phân bón cho bà con nông dân.

Liên hệ với chị Phạm Thanh Thoảng, cán bộ thị trường của PVFCCo Tây Nam Bộ, hẹn phỏng vấn, chị báo bận vì phải chuẩn bị đi hội nghị khách hàng, hẹn lại hôm sau. Nhưng rồi cuộc phỏng vấn phải dời đến mấy hôm sau nữa vì chị bận quá nhiều việc, phải đi từ nơi này đến nơi khác để gặp khách hàng, đại lý, nông dân... tư vấn về nông nghiệp, phân bón.

“Lâu nay, công việc của cán bộ thị trường thường được hiểu là tiếp thị, bán hàng, nhưng thực tế rất khác. Cán bộ thị trường ở PVFCCo được coi là các “đại sứ” của DN, sống và làm việc bên cạnh đại lý, nông dân. Công việc đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo, nhiệt tình và phải rất khéo léo, nhất là trong thời buổi thị trường phân bón có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay”, chị Thoảng bắt đầu câu chuyện của mình.

Chị Thoảng kể, công việc của một cán bộ thị trường không có khái niệm thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ, dẫu cho đó là những ngày mưa hay nắng. Nam làm cán bộ thị trường đã vất vả, nữ lại càng vất vả và áp lực hơn nhiều lần. Đó không chỉ là áp lực về doanh số mà còn hàng loạt những áp lực khác như sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng, áp lực về việc phát triển thị trường trong thời kỳ diện tích nông nghiệp ngày càng giảm và vô số các đối thủ cạnh tranh hiện diện...

Dù vất vả nhưng theo chị Thoảng, công việc nào cũng có sức hấp dẫn và thú vị của riêng nó. Chị vào làm việc tại PVFCCo Tây Nam Bộ từ năm 2010 với vị trí chuyên viên kinh doanh, từ tháng 8/2018 thì chuyển sang công tác thị trường cho đến nay. Điều khiến chị chọn công việc cán bộ thị trường vất vả để gắn bó lại chính là vì những thử thách mới mẻ hàng ngày. Ngày hôm qua có thể bán hàng rất thuận lợi nhưng hôm nay sẽ hoàn toàn khác. “Thậm chí, “đại sứ” thị trường có khi là một MC, diễn giả tại các hội thảo hàng trăm người tham dự; có khi là những người tư vấn kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân và đại lý không những về dinh dưỡng, phân bón mà còn về tất cả những vấn đề liên quan đến cây trồng, hoặc lội ruộng, ra đồng cùng nông dân, nhanh chóng giải đáp những thắc mắc...”, chị Thoảng cho biết thêm.

Theo lãnh đạo PVFCCo, đội ngũ cán bộ thị trường của Công ty thường xuyên trao đổi với các đại lý, bám sát diễn biến thị trường nhằm hạn chế tối đa tình trạng găm hàng. Giá bán được điều chỉnh linh hoạt, sát với giá thị trường để thu hẹp chênh lệch với giá thế giới, ngăn chặn tình trạng đầu cơ trục lợi, đồng thời giúp khai thông nguồn hàng nhập khẩu, bổ sung cho nguồn cung trong nước. Nhờ đó mà trong những năm qua, thị trường cung cấp phân bón của DN không ngừng được mở rộng. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường diễn biến có nhiều bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh và hạn mặn kéo dài, nhưng hoạt động kinh doanh của của DN vẫn đạt được những kết quả khả quan. 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu và lãi trước thuế đạt 5,978 tỷ đồng và 664 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 275% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón 9 tháng đạt 835 ngàn tấn, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng tiêu thụ Đạm Phú Mỹ đạt 642 ngàn tấn, hoàn thành 82% kế hoạch năm và tăng 41% so với cùng kỳ; sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ đạt hơn 72 ngàn tấn, hoàn thành 40% kế hoạch năm, tăng 40% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thị trường như chị Thoảng.

Bài, ảnh: TRÚC LINH