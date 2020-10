CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH: Nòng cốt vững chắc ở cơ sở

Là lực lượng gần dân nhất, nắm vững và giải quyết kịp thời tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ngay tại cơ sở, công an xã bán chuyên trách luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn nông thôn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm ANTT tại cơ sở.

GẮN BÓ, TẬN TỤY

Chị Trần Thị Thu Thương (SN 1982) công tác tại Công an xã Láng Lớn, huyện Châu Đức gần 20 năm nay, chị chia sẻ: “Công việc của công an xã hết sức nhọc nhằn, nếu làm hết chức trách thì không bao giờ hết việc. Chỉ có ai dũng cảm và thực sự có tâm huyết với nghề mới trụ được dài lâu. Nhiều lần lãnh đạo xã thấy tôi vất quả quá đã chuyển tôi qua làm tại văn phòng UBND xã nhưng được thời gian ngắn tôi lại xin chuyển lại”.

Chị Thương cho biết, sau khi học xong THPT, chị đã xin làm công an xã, bởi đó cũng là ước muốn của chị. Nhờ chịu khó, ham học hỏi nên chỉ một thời gian ngắn, chị đã thành thạo công việc từ đăng ký lưu trú đến tuần tra kiểm soát bất kể ngày đêm. Đặc biệt, chị không hề để xảy ra sai sót. Theo thời gian, chị càng gắn bó và yêu thêm nghề công an xã. Các cán bộ nghiệp vụ của Công an tỉnh, huyện khi có yêu cầu đối chiếu, xác minh hồ sơ, thông tin đối tượng tại địa phương, chỉ cần đưa ra yêu cầu và trong vòng vài phút chị đã đáp ứng được. Từ việc làm hiệu quả của chị Thương đã giúp cho công an cấp trên làm rõ, khám phá nhiều vụ án hình sự.

Còn anh Nguyễn Hoài Ân, Phó Công an xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc cho biết, xã Bàu Lâm có 7 ấp với hơn 13 ngàn nhân khẩu. Hiện nay, một số thanh thiếu niên nhàn rỗi, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, anh Ân đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm như: CLB phòng, chống TNXH, “Tổ liên gia tự quản”, “Khu liên gia tự quản”… Từ các mô hình này, người dân đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có cả hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Công an xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc trao đổi nghiệp vụ.

Anh Ân cho biết, năm 2017, sau khi nhận được tin báo 6 đối tượng manh động cầm mã tấu xông vào chốt bảo vệ nông trường cao su Hòa Bình 2 đe dọa khống chế cướp tài sản, anh đã cùng các công an viên xuống hiện trường để tìm manh mối truy bắt đối tượng. Sau quá trình sàng lọc, công an xã Bàu Lâm đã xác định được nhóm cướp trên do Đỗ Trọng Ân cầm đầu và lên kế hoạch phá án. Chỉ trong thời gian ngắn, vụ án được đưa ra ánh sáng, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hay mới đây, qua nguồn báo của quần chúng, anh Ân cùng lực lượng công an xã Bàu Lâm đã bắt quả tang Võ Văn Hợp (SN 1995, trú tại ấp 2B, xã Bàu Lâm) đang tàng trữ trái phép 29 gói ma túy đá. “Tôi đã tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách 14 năm nay. Dù ở đâu, làm gì thì bản thân tôi phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Bên cạnh đó, công an xã phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả”, anh Ân nói.

Hiện nay, các đối tượng phạm tội rất manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an xã khi làm nhiệm vụ. Vậy nên họ luôn phải đối diện với nguy hiểm. Thế nhưng vì sự bình yên cho người dân dù khó khăn mấy họ cũng vượt qua. Đơn cử như vụ việc 2 đối tượng đi trên xe máy đến nhà anh Nguyễn Thanh Phong (trú tại ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) trộm gà thì bị lực lượng công an xã Sông Xoài tuần tra phát hiện truy đuổi. Anh Nguyễn Huy Tú (27 tuổi), là công an viên xã Sông Xoài truy đuổi hơn 1km thì bắt kịp xe của đối tượng và áp sát, yêu cầu dừng lại. Lúc này, đối tượng ngồi phía sau dùng ná thun bắn thẳng vào mắt anh Tú rồi tẩu thoát. Bị bắn vào mắt, anh Tú được lực lượng Công an xã Sông Xoài đến trợ giúp đưa đi cấp cứu. Mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng Bệnh viện mắt TP.Hồ Chí Minh phải phẫu thuật lấy bỏ mắt phải bị thương của Tú do không phục hồi lại được.

BẢO ĐẢM TỐT ANTT CƠ SỞ

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ Công an tỉnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 560 công an xã bán chuyên trách đang công tác tại các xã. Đội ngũ này luôn sát cánh cùng lực lượng công an chính quy trong việc thực hiện nhiệm vụ và góp phần cùng lực lượng khác bảo đảm an toàn, ANTT tại địa bàn các xã. Quá trình thực thi nhiệm vụ, một số công an xã đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương tích nhưng họ vẫn không ngại khó, ngại khổ tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

“Thời gian tới, khi các cơ quan có thẩm quyền thông qua và ban hành pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, trong mô hình mới này, lực lượng công an xã bán chuyên trách sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ ANTT ngay tại cơ sở phù hợp với nguyện vọng và khả năng. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó có công an xã bán chuyên trách”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an xã bán chuyên trách là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, đã thể hiện vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Đặc biệt, đội ngũ công an xã đã chủ động tham mưu và thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cấp xã gắn với việc thực hiện cuộc vận động lớn như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chương trình phòng, chống ma túy và TNXH”.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN