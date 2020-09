Trung thu yêu thương

Những ngày qua, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp do các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm... tổ chức. Sự động viên, chia sẻ kịp thời ấy đã góp phần mang lại niềm vui, giúp các em lạc quan hơn trong cuộc sống.

HS Trường TH Bùi Thị Xuân (TP.Vũng Tàu) đến thăm, tặng quà Trung thu và biểu diễn văn nghệ tặng HS Trường TH Long Sơn 2.

NHỮNG MÓN QUÀ Ý NGHĨA

Đón nhận chiếc lồng đèn xinh xắn, rực rỡ sắc màu do các anh, chị Đội tình nguyện BVU (Trường Đại học BR-VT) tự tay làm và trao tặng, em Nguyễn Ngọc An, 12 tuổi, ở phường 5, TP. Vũng Tàu líu lo khoe với mẹ: “Thích quá mẹ ơi, con cũng có lồng đèn nè”. An cùng gần 500 bạn nhỏ ở lớp học tình thương chùa Qui Sơn và các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 5 đã có một cái Tết Trung thu trọn vẹn khi ngoài những món quà, các em còn được thưởng thức những màn ảo thuật, múa lân, văn nghệ... do các anh, chị trong Đội tình nguyện BVU thể hiện trong đêm “Trung thu cho em”. An cho hay: “Trung thu năm nào tụi em cũng được các anh chị tổ chức phá cỗ và chơi trò chơi. Em thích nhất là được rước đèn Trung thu cùng các bạn và nhận những món quà từ các anh, chị”.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu những ngày qua rộn ràng không khí lễ hội. Em Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay 15 tuổi cũng là chừng ấy thời gian em được nuôi dưỡng tại trung tâm. Nhận món quà từ Đoàn UBMTTQVN tỉnh, Như chia sẻ: “Chúng con, ai cũng có đèn ông sao, bánh kẹo để đón Trung thu, thật thích!”.

Bà Chu Thị Thư, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu cho biết, các em nhỏ ở trung tâm đều có hoàn cảnh đáng thương. Vì vậy, Trung tâm luôn cố gắng bù đắp để các em đỡ thiệt thòi do thiếu hơi ấm của ba mẹ và gia đình. Năm nay, Trung tâm tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với các trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ… nhằm mang lại Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho các em. Ngoài ra, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà các em.

Cùng với các cơ quan Nhà nước, nhiều DN, nhà hảo tâm đã dành những phần quà đầy ý nghĩa cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu. Theo đó, hàng trăm suất học bổng, xe đạp và hàng ngàn phần quà Trung thu đã được trao đến các em. Nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 20 triệu đồng từ chương trình “Hành trình cuộc sống”, em Lê Thị Diễm My, lớp 7, Trường THCS Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) rất xúc động. “Đây là món quà Trung thu lớn nhất từ trước tới nay em được nhận. Năm nay, ở khu phố cũng có phát bánh kẹo, lồng đèn. Em sẽ để dành để phá cỗ và rước đèn cùng các bạn”, My dự tính.

TRUNG THU LAN TỎA MUÔN NƠI

Trẻ em lớp học tình thương chùa Qui Sơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường 5 háo hức khi tham gia chương trình “Trung thu cho em” do Đội tình nguyện BVU tổ chức.

Dịp Tết Trung thu, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tấm lòng thiện nguyện luôn chú ý, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ, trung tâm bảo trợ xã hội, trường khuyết tật… Theo đó, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã chi gần 132 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà 875 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các trường khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội. Ngoài ra, các em còn nhận được những món quà Trung thu từ các cá nhân, tổ chức, DN, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng.

Tiết mục múa lân-sư-rồng trong chương trình "Vui hội trăng rằm" do Trường TH Song Ngữ (TP. Vũng Tàu) tổ chức.

Bên cạnh đó, các khu phố, thôn, ấp, các khu chung cư cùng nhiều cơ quan, đơn vị, DN cũng tổ chức Trung thu cho trẻ em và con em người lao động. Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, từ nhiều ngày qua, không chỉ các cơ sở bảo trợ mà khắp các khu dân cư, tổ dân phố, phường, xã, đâu đâu cũng ngập tràn không khí rộn ràng đón Tết Trung thu. Điểm đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong dịp Tết Trung thu năm nay, các hoạt động chăm lo cho trẻ em tập trung vào việc hỗ trợ vật chất thiết thực, phục vụ nhu cầu học tập và cuộc sống, đồng thời cũng chú trọng đến đời sống tinh thần của trẻ em. Theo đó, bên cạnh quà Trung thu, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian phục vụ thiếu nhi, bảo đảm cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu trong không khí đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Tỉnh luôn dành sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh. Tết Trung thu năm nay, Đoàn lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và đại diện các hội, đoàn thể đã đến thăm, tặng quà 7 cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã mang đến những món quà Trung thu ấm áp, giúp các em phần nào vơi đi những thiệt thòi, bất hạnh do thiếu vắng cha mẹ, người thân. (Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh) Đội tình nguyện BVU đã huy động hơn 350 tình nguyện viên tự làm bánh, lồng đèn bán gây quỹ để tổ chức Trung thu cho gần 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 150 tình nguyện viên đã ngày đêm tập luyện để mang đến cho các em những tiết mục văn nghệ, múa lân, xiếc ảo thuật đặc sắc nhất. Đây là năm thứ 5 chương trình “Trung thu cho em” được tổ chức với mong muốn chia sẻ và mang lại niềm vui cho trẻ em nghèo. (Anh Nguyễn Ngọc Tài, Phó Bí thư Đoàn Trường, Đội trưởng Đội tình nguyện BVU)

“Những việc làm này khẳng định, mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều nhận được sự quan tâm thường xuyên từ chính quyền và cộng đồng xã hội. Sự quan tâm kịp thời đó không chỉ giúp trẻ em đón Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp tình yêu thương, mà còn góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên, tạo cho các em niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, bà Đinh Thị Trúc My cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN