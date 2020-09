Ngày 21/9, tại thôn Gio An (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), Hội LHPN xã Suối Nghệ đã phát 6 tấn gạo cho hội viên nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, lao động đang thất nghiệp trên địa bàn xã.

Theo đó, mỗi người được nhận 25kg gạo (trị giá 375 ngàn đồng). Toàn bộ chi phí do Chi Hội phụ nữ thôn Gio An vận động nhà hảo tâm đóng góp. Hoạt động này góp phần chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

MAI NGỌC