Kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu

Ngày 10/9, Đoàn liên ngành do bác sĩ Tiêu Văn Linh, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra an toàn thực phẩm 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Gồm, cơ sở sản xuất bánh Trung thu Tín Phong (khu phố Hương Sơn, phường Long Hương); hộ kinh doanh Tấn Lợi (tổ 10, ấp Bắc, xã Hòa Long); lò bánh Ngọc Tú (Ô2, ấp Bắc, xã Hòa Long); Công ty TNHH SX-TM-DV thực phẩm Gia Hân (18, Nguyễn Hữu Thọ); The Coffee House, cửa hàng số 103 (thuộc Công ty CP Thương mại dịch vụ Trà cà phê Việt Nam, 76, Nguyễn Hữu Thọ).

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các cơ sở nêu trên đã tuân thủ và có đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số cơ sở còn thiếu sót trong thực hiện các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm như: Công ty TNHH SX-TM-DV thực phẩm Gia Hân chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe định kỳ của 8 nhân viên, chưa xuất trình bản tự công bố đối với gói hút ẩm và bao bì dụng cụ chứa đựng trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm bánh Trung thu; The Coffee House cửa hàng số 103 chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe định kỳ của 3 nhân viên.

Ngày 11/9, Đoàn tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

HỒNG PHƯƠNG