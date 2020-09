Cha già nuôi 2 con bại não

Ở tuổi 76, đáng lẽ như bao người được hưởng hạnh phúc, quây quần bên con cháu thì ông Trần Văn Thanh (tổ 9, ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) vẫn phải dành chút sức lực còn lại của mình để chăm 2 người con bị chứng bại não.

Với ông Thanh, còn được nghe tiếng các con khóc, cười mỗi ngày đó cũng là hạnh phúc.

Một ngày đầu tháng 9, chúng tôi được ông Bùi Thanh Bình, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc dẫn đến thăm gia đình ông Trần Văn Thanh. Nghe có tiếng gọi đầu ngõ, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, nước da cháy sạm mở cửa đón khách. Ánh mắt ông không giấu được sự ngại ngùng, mặc cảm vì lúc này 2 người con trai đang bò dưới nền nhà một cách vô thức.

Trong 6 người con của ông Thanh thì có 2 người bị chứng bại não. Đó là anh Trần Ngọc Tuấn 33 tuổi và anh Trần Ngọc Vũ 30 tuổi. Do mắc chứng bại não, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chỉ ngồi 1 chỗ hoặc trườn, bò nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của người cha. Trong câu chuyện về nỗi bất hạnh của gia đình mình, ông Thanh kể, năm 1986 trong một lần cùng vợ lên rẫy, ông đào và đụng trúng quả bom gây phát nổ. Ông may mắn thoát chết nhưng bị bỏng nặng. Còn vợ ông do đứng cách đó khá xa nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau đó vợ ông mang thai và liên tiếp sinh ra 2 người con đều bị chứng bại não.

Thương con, vợ chồng ông cũng cố gắng chạy chữa nhưng không có kết quả. Đáng buồn hơn là khi anh Tuấn lên 10 tuổi, giữa 2 vợ chồng ông có khúc mắc nên đã sống ly thân. 20 năm qua, ông Thanh sống cảnh “gà trống nuôi con”. Có 5 sào đất rẫy trồng điều và khoai mì, ban ngày ông Thanh phải khóa cửa bỏ 2 con ở nhà để đi làm, trưa về lại lụi cụi nấu cơm cho con. “Dù vất vả, khổ cực nhưng tôi chỉ mong 2 đứa khỏe mạnh, bởi dù sao một ngày còn được nghe tiếng các con khóc, cười… với tôi đó cũng là hạnh phúc”, ông Thanh nói trong nước mắt.

Ông Bùi Thanh Bình, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Xuyên Mộc cho biết, gia đình ông Thanh là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện. Hiện nay, 2 người con ông Thanh đang được hưởng trợ cấp thường xuyên dành cho người khuyết tật 640.000 đồng/người/tháng và ông Thanh cũng được 640.000 đồng/tháng là mức trợ cấp dành cho người nuôi dưỡng. “Dù đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ nhưng phần vì ông Thanh nay đã già yếu, các con lại bệnh tật thường xuyên nên vẫn sống trong cảnh cơm bữa đói, bữa no. Rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng hãy chung tay giúp đỡ gia đình ông Thanh để bớt đi phần nào những gian nan, vất vả mà ông đang phải trải qua”, ông Bình nói.

Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu), điện thoại: 0254.3.533.533-0941.666.000. Tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp giúp đỡ gia đình qua địa chỉ ông Trần Văn Thanh (tổ 9, ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc). Điện thoại: 0902.003.554.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN