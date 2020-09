Bàn giao công trình thanh niên "Sân bóng đá cho em"

Ngày 5/9, Đoàn cơ sở TT.Long Hải (huyện Long Điền) đã trao tặng công trình thanh niên “Sân bóng đá cho em” cho Trường Mầm non Ánh Dương (khu phố Hải Bình, TT.Long Hải). Sân bóng đá có diện tích 120m2, được thi công trong 2 tuần vào các thứ Bảy và Chủ nhật, với sự tham gia của 30 ĐVTN trên địa bàn thị trấn. Tổng chi phí 28 triệu đồng, do ĐVTN TT.Long Hải và Trường Mầm non Ánh Dương đóng góp.

Đoàn viên thanh niên TT.Long Hải và Trường MN Ánh Dương cùng các cháu tại buổi bàn giao “Sân bóng đá cho em”.

* Cùng ngày, Huyện đoàn Châu Đức thực hiện Công trình thanh niên “Vì đàn em thân yêu” năm 2020 tại Nhà Văn hóa liên thôn Phước Chí - Chòi Đồng (xã Cù Bị). Tại chương trình, hơn 30 ĐVTN khối LLVT, cơ quan trực thuộc Huyện đoàn Châu Đức đã sơn, sửa bộ xích đu, đu quay, làm mới khu vui chơi liên hoàn (gồm: xà đu, hầm chui, vượt chướng ngại vật…) từ vỏ bánh xe, thép. Tổng chi phí thực hiện công trình khoảng 5 triệu đồng, do các ĐVTN Khối Cơ quan đóng góp. Công trình thanh niên “Vì đàn em thân yêu” năm 2020 được chia làm 2 giai đoạn. Trước đó, ngày 1/3, Huyện đoàn Châu Đức và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức “Xây dựng khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em” tại Nhà Văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn 1 (xã Bình Trung).

THANH TUYỀN – THÁI BÌNH