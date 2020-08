Nhiều sân chơi hè cho học sinh Côn Đảo

Kỳ nghỉ hè năm nay, HS ở huyện Côn Đảo đã được tham gia nhiều sân chơi bổ ích, phù hợp lứa tuổi và sở thích như: bóng rổ, bóng chuyền, bơi, đàn, hát… Mùa hè của các em trở nên thú vị hơn nhờ sự chung tay góp sức của các ban, ngành và đoàn thể.

Học sinh chơi bóng rổ tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Côn Đảo.

MÙA HÈ MÙA VẬN ĐỘNG

Trong dịp nghỉ hè, vào mỗi buổi chiều trên sân trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo) lại rộn ràng tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của các em HS tham gia luyện tập thể dục thể thao. Góc sân này là nhóm chơi bóng chuyền, chỗ khác nhóm thi đấu bóng rổ.

Đỗ Huỳnh Hải An (HS lớp 10, Trường THPT Võ Thị Sáu) chia sẻ: “Em cùng nhóm bạn là những người đam mê môn bóng chuyền, ngoài thời gian học chúng em tự tập luyện với nhau đã được mấy năm nay, sau này có thể em sẽ thi vào trường TDTT và trở thành VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp…”. Việc luyện tập thể thao của An đã giúp em cải thiện sức khỏe rõ rệt, từ khi tham gia luyện tập đều đặn, em không còn “ốm vặt”. Nhận ra điểm tích cực đó, An và ba mẹ đã động viên em gái Hà Linh tham gia luyện tập TDTT. Hằng ngày, Linh được ba mẹ chở đi tập bơi, cầu lông tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện. Cuối tuần, hai anh em cùng tham gia bơi biển với nhóm bạn.

Tương tự, Nhật Hoàng, HS lớp 8, Trường THCS Lê Hồng Phong cũng dành thời gian buổi chiều để tập bóng rổ cùng các bạn. “Tụi em tập chiến thuật, chia nhóm thi đấu nên mọi người tiến bộ nhanh. Từ khoảng 10 thành viên ban đầu, nay đội bóng rổ có hơn 20 người. Ngoài tăng cường sức khỏe, bóng rổ còn giúp chúng em cải thiện chiều cao”, Hoàng phân tích. Bà Nguyễn Hồng Lam, mẹ của Nhật Hoàng cho hay, Côn Đảo xa đất liền nên trẻ em có phần thiệt thòi hơn vì thiếu sân chơi. Các năm trước, bà thường đưa các con về quê với ông bà nội, ngoại hoặc thưởng cho con những chuyến du lịch ngắn ngày. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bà không dám mạo hiểm cho con đi đâu xa nên Hoàng và các bạn được khuyến khích tham gia các sân chơi gần nhà. Ngoài bóng rổ, Hoàng còn tập bơi biển, tập đàn piano, guitar và học tiếng Anh. “Toàn bộ thời gian hè tôi để con thoải mái với các môn thể thao vận động hoặc rèn kỹ năng. Từ đó tạo sự hứng khởi cho cháu khi chuẩn bị vào năm học mới”, bà Lam nói.

Các em thiếu nhi tham gia lớp bơi miễn phí do BCĐ hè huyện Côn Đảo tổ chức.

HÈ VUI KHỎE - AN TOÀN - BỔ ÍCH

Ban chỉ đạo Hè huyện Côn Đảo đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi với nhiều nội dung hoạt động. Năm nay, với chủ đề “Hè vui khỏe - An toàn - Bổ ích”, Huyện Đoàn Côn Đảo và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện dự định thực hiện các sân chơi phù hợp với lứa tuổi các em.

Dịp hè, Huyện Đoàn đã tổ chức mở lớp tập huấn kỹ năng bơi tại hồ bơi Nhà khách Sài Gòn-Côn Đảo cho gần 100 thanh thiếu nhi trên địa bàn. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn phối hợp Ban Giám hiệu các trường tổ chức các lớp năng khiếu hè cho thanh thiếu nhi như: đàn guitar, organ, hội họa, hát, múa; tổ chức các lớp kỹ năng sống cho HS; giải bóng đá mini cho thiếu nhi; tuyên truyền và tổ chức hội thi “Tìm hiểu ATGT đường bộ, tư vấn phòng dịch mùa hè”...

Tháng 5/2019, Trường TH Cao Văn Ngọc (huyện Côn Đảo) đã được Hội đồng Đội tỉnh và Hội đồng Đội Trung ương trao tặng sân chơi thiếu nhi. Đây là sân chơi đầu tiên dành cho trẻ em tại Côn Đảo gồm nhiều dụng cụ, trò chơi như: xích đu, cầu trượt, bập bênh, đu quay... với tổng kinh phí 215 triệu đồng. Từ đó đến nay, vào những ngày nghỉ, các em nhỏ lại được ba mẹ đưa tới vui chơi.

Đội thanh niên tình nguyện hè, Hoa phượng đỏ của Huyện cũng tổ chức những chương trình kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi các em tại khu dân cư hoặc sân trường học. Năm nay, các em thiếu nhi Côn Đảo đã có sân chơi thiếu nhi đặt trong khuôn viên Trường TH Cao Văn Ngọc. Ngoài ra, huyện Côn Đảo còn có khu tập luyện với các dụng cụ TDTT ngoài trời, có lớp dạy bơi, tiếng Anh miễn phí, các lớp năng khiếu hè, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các khóa học, lớp kỹ năng này phải tạm dừng.

“Khi có chỉ đạo mới của tỉnh, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình, tiếp tục tổ chức các lớp năng khiếu, sân chơi hè cho thanh thiếu nhi, giúp các em có mùa hè tươi vui, an toàn”, chị Nguyễn Yến Vy, Phó Bí thư Huyện Đoàn Côn Đảo cho hay.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH