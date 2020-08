Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tại BR-VT diễn ra như thế nào trong bối cảnh áp lực cao về phòng, chống COVID-19, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT.

* Phóng viên: Thật mừng vì đến lúc này, theo phương án của Bộ GD-ĐT, tỉnh BR-VT vẫn đủ điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thưa bà!

- Bà Trần Thị Ngọc Châu: Vâng, điều đó rất đáng mừng. BR-VT không nằm trong nhóm nguy cơ cao và qua rà soát, tính đến ngày 4/8 cũng chưa có thí sinh (TS) nào thuộc diện F1, F2. Như vậy, tất cả TS của tỉnh vẫn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch.

* Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, BCĐ Kỳ thi cấp tỉnh đã xây dựng kịch bản như thế nào để ứng phó với tình huống xấu?

- Ngành GD-ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục rà soát, phân loại TS đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác cho đến trước ngày kỳ thi diễn ra. Trường hợp TS thuộc diện F0 (ca bệnh xác định dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế sẽ được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định.

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, Tổ hỗ trợ công tác đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19 sẽ trực tại 21 điểm thi để kiểm tra thân nhiệt TS.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh (ngày 24/7), Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại địa phương.

* Bà có thể cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 của tỉnh được thực hiện như thế nào?

- Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, được Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đánh giá cao. Năm học này, toàn tỉnh có 11.480 TS đăng ký dự thi, trong đó có 10.448 HS THPT và 1.032 TS GDTX. HS của các trường THPT, TTGDTX được tổ chức thi ghép liên trường theo đúng quy định. Đa số các điểm thi đặt tại các trường THPT ở trung tâm của 8 huyện, thành phố, thị xã nên thuận lợi cho TS cũng như công tác tổ chức thi.

* Trường hợp TS có biểu hiện bất thường như ho, sốt sẽ được bố trí thi riêng?

- Đúng vậy! Trong thời gian kỳ thi diễn ra, trước mỗi buổi thi, TS được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn, phòng tránh dịch bệnh. TS có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt sẽ được bố trí thi riêng tại các phòng thi dự phòng.

* Đội ngũ làm công tác thi và việc tổ chức sao in, vận chuyển đề thi được bảo đảm an toàn phòng dịch ở mức độ nào, thưa bà?

- Hội đồng thi của tỉnh có 496 phòng thi và hơn 60 phòng chờ; dự kiến điều động 1.671 cán bộ coi thi và cán bộ giám sát. Chúng tôi cũng dự kiến điều động 142 cán bộ chấm thi tự luận môn Ngữ văn. Với chấm thi trắc nghiệm, Sở đã chuẩn bị phương án mua sắm máy chủ, chuẩn bị 4 máy quét, dự kiến điều động 20 cán bộ chấm thi.

HS lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong một tiết học khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát.

Hội đồng đã thành lập Ban sao in đề thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, huy động 16 cán bộ, GV tham gia sao in đề thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tổ chức cách ly triệt để 3 vòng theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT phối hợp Công an tỉnh, PA03 và UBND các huyện, thành phố thành lập Ban vận chuyển đề thi, bài thi gồm 8 tổ thực hiện công tác vận chuyển đề thi hàng ngày từ nơi sao in bàn giao cho các điểm thi trước 6 giờ 30 mỗi sáng và nhận bài thi của ngày về nơi lưu trữ tập trung tại phòng chứa bài thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Riêng điểm thi THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo), Sở phối hợp với Công an tỉnh, PA03 cử người áp tải đề thi từ nơi sao in ra Côn Đảo, tổ chức bảo quản đề thi, bài thi tại Côn Đảo và áp tải bài thi từ Côn Đảo về nơi bàn giao. Thanh tra Sở cũng đã có phương án điều động lực lượng cộng tác viên thanh tra thực hiện giám sát các khâu của kỳ thi, phối hợp với Thanh tra Bộ GD-ĐT, Thanh tra tỉnh, PA03 thực hiện giám sát chặt chẽ, đúng quy chế, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo thống kê mới nhất, BR-VT còn 580 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở tập trung; 288 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong đó có 212 trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế (199 người đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV2). Riêng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, qua rà soát chưa có ca nào thuộc diện F1, F2. Toàn tỉnh đã lấy 5.402 mẫu xét nghiệm cho 2.472 người. Để phòng chống dịch bệnh lây lan, cán bộ, GV, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không được tham gia vào các khâu của kỳ thi. Các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như: vệ sinh khu vực thi, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho cán bộ, GV, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các điểm thi cũng được thực hiện nghiêm túc.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

