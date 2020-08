HUYỆN XUYÊN MỘC: Thu ngân sách 1.442 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán cả năm

Ngày 13/8, HĐND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trước giờ diễn ra kỳ họp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID -19 huyện đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, như: đeo khẩu trang y tế, sử dụng dịch sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt cho các đại biểu trước khi vào phòng họp.

Báo cáo tại Kỳ họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 nhưng hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều có sự chuyển biến tích cực: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 1.651 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch năm; Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch 3.095 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch năm; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 503 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm; thu ngân sách 1.442 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán năm 2020, bằng 221% so với cùng kỳ năm 2019. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân; tình hình quốc phòng - an ninh ổn định.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hải với lý do nhận nhiệm vụ mới là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc khóa 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội. Kỳ họp cũng thông qua 7 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

HIỆP HÒA