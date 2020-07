Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ làm việc tại huyện Đất Đỏ

Sáng 15/7, Đoàn khảo sát tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ do Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với BCĐ 138 huyện Đất Đỏ.

Theo báo cáo của BCĐ 138 huyện Đất Đỏ, thời gian qua, công tác phòng ngừa và điều tra các loại tội phạm trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm về hình sự được kiềm chế, tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường,... được phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý không để diễn biến phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Trên địa bàn huyện chưa xảy ra việc hình thành băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không hình thành các tụ điểm tệ nạn xã hội, mại dâm, ma tuý lớn gây dư luận trong nhân dân. Từ ngày 15/6/2015 đến 14/6/2020, số vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội xảy ra 247 vụ, đã điều tra làm rõ 206 vụ với 350 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 83,4%; trong đó, điều tra làm rõ 44/47 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 93,6%.

Song song đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện, huyện xây dựng và nhân rộng 22 mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở mang lại nhiều kết quả thiết thực, trong đó có 12 mô hình rất hiệu quả như: camera an ninh, CLB phòng, chống tệ nạn xã hội, Quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, quản lý, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng…

Đại tá Hầu Văn Lý đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm của huyện Đất Đỏ. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của huyện để tổng hợp, báo cáo BCĐ 138 Chính phủ có hướng giải quyết triệt để và đề ra biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới được sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

THANH THANH