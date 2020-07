9 thí sinh đạt điểm thủ khoa trong kỳ tuyển sinh lớp 10

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, em Hoàng Đình Trực, HS Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu) là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đồng thời là thủ khoa lớp chuyên Vật lý với 45,25 điểm.

Ngoài ra, em Lâm Thành An, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) là thủ khoa lớp chuyên Sinh học với 44,25 điểm; em Phan Tấn Thành, HS Trường THCS Nguyễn Công Trứ (huyện Long Điền) là thủ khoa lớp chuyên Hóa với 43,35 điểm; em Nguyễn Lê Phương Khánh, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh là thủ khoa lớp chuyên Tin học với 43,05 điểm; em Nguyễn Vân An, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh là thủ khoa lớp chuyên Anh với 42,65 điểm; em Nguyễn Thị Uyên Phương, HS Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP. Vũng Tàu) là thủ khoa lớp chuyên Ngữ văn với 40,85 điểm; em Đào Ngọc Hạnh, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh là thủ khoa lớp chuyên Toán với 40,75 điểm.

*Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, 2 thí sinh đạt thủ khoa, gồm: Phạm Thị Thanh Tuyền, HS lớp 9.5, Trường THCS Duy Tân và em Phạm Đức Tuấn, HS lớp 9.1, Trường THCS Thắng Nhất (cùng TP. Vũng Tàu) đều đạt 46,25 điểm.

HOÀNG DƯƠNG