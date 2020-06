Thú vị giờ học ngoại khóa

Ở trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo, hoạt động ngoại khóa là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình dạy và học. Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp các em HS tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn là dịp rèn luyện kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Lê Nguyễn Huyền Trân, lớp 12C (thứ 3 từ phải qua) thuyết trình về việc trồng rau thủy canh bằng tiếng Anh với các bạn trong CLB tiếng Anh của trường.

Giờ học ngoại khóa của các em HS lớp 12C diễn ra ngay trong vườn thực nghiệm rộng chừng 40m2 do CLB Stem quản lý. Các em mặc áo blouse trắng, giống như các kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Khi thầy Trần Song Hào, GV Sinh học, Chủ nhiệm CLB Stem hướng dẫn quan sát cây rau cải ngọt trồng thủy canh, rất nhiều cánh tay giơ lên để hỏi về quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

CLB Stem thành lập 2 năm nay, hiện có 30 HS tham gia. Các em được tham gia trồng rau theo quy trình khép kín, học cách pha chế dung dịch dinh dưỡng để giúp cây phát triển tốt. Sau 2 năm, HS đã biết trồng nhiều loại rau, củ, mang lại năng suất cao như: dưa lưới, mùng tơi, cải, bầu, bí, cà chua... Thành quả từ vườn rau sẽ được làm quà tặng GV, HS trong trường hoặc được bán để gây quỹ. Em Trần Minh Tính, HS lớp 12C cho biết: “Em tham gia CLB Stem được 2 năm và đã nắm khá chắc quy trình trồng rau thủy canh. Mô hình vườn Stem giúp tụi em có nhiều kiến thức từ thực tế và thêm yêu môn Sinh học hơn”.

Nếu CLB Stem khá “kén” hội viên thì CLB tiếng Anh lại rộng mở, thu hút toàn bộ HS của trường tham gia. Điều này lý giải vì sao HS Trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo rất tự tin khi trò chuyện với người nước ngoài. “Vào lớp 10, em bắt đầu tham gia CLB tiếng Anh và đã có nhiều tiến bộ về kỹ năng ngoại ngữ. Hiện nay, em có thể tự tin thuyết trình về các di tích tại Côn Đảo, giới thiệu đến du khách nước ngoài vẻ đẹp Côn Đảo, thuyết trình về việc bảo tồn rùa biển và nhiều vấn đề khác”, Lê Nguyễn Huyền Trân, HS lớp 12C vui vẻ nói.

CLB sinh hoạt mỗi tháng 1 lần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Trong buổi sinh hoạt, tất cả thành viên đều phải dùng tiếng Anh, được trau dồi từ mới, hướng dẫn cách phát âm. Ngoài ra, trường còn có CLB Thể dục-Thể thao, thu hút toàn bộ HS trong trường, tham gia ở nhiều bộ môn: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,...

Với phương châm “GV hướng dẫn, HS làm chủ”, mỗi CLB đều có GV bộ môn là chủ nhiệm CLB. Chẳng hạn, CLB Stem do thầy Trần Song Hào, GV Sinh học làm chủ nhiệm; CLB tiếng Anh do cô Lê Thị Ái Trang (GV tiếng Anh) và CLB TDTT do cô Ngô Thị Huyền (GV bộ môn thể dục) làm chủ nhiệm. Trưởng các ban, nhóm của các CLB là những HS có năng khiếu, tố chất trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động.

Thầy Trần Song Hào (đứng) hướng dẫn các thành viên CLB Stem thực hành quan sát tiêu bản kính hiển vi.

Để CLB hoạt động hiệu quả, nhà trường yêu cầu các CLB phải xây dựng kế hoạch, chương trình, lịch hoạt động cụ thể. Nội dung sinh hoạt CLB phải sáng tạo, hoạt động đa dạng, tích cực đổi mới, chú trọng sự hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên. Đơn cử như với CLB tiếng Anh, HS tự nêu ra chủ đề hàng tháng về tình bạn, ô nhiễm môi trường, vấn đề nóng lên toàn cầu, nét đẹp Côn Đảo, nhân vật lịch sử... để cùng trao đổi, thảo luận.

Thầy Lê Đình Tuyến, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo được thành lập năm 1998, hiện có 243 HS của 3 khối lớp. Để thu hút HS tham gia sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, nhà trường tổ chức các CLB phù hợp sở thích, năng khiếu của các em. HS yêu thích văn nghệ tham gia CLB văn nghệ, HS mê Sinh học thì vào CLB Stem. Riêng CLB tiếng Anh và TDTT thì thu hút HS toàn trường. Để làm phong phú nội dung sinh hoạt, thỉnh thoảng nhà trường còn mời GV, tình nguyện viên hoặc du khách nước ngoài đến dự buổi sinh hoạt của CLB tiếng Anh. Qua đó, các em được trau dồi kiến thức thực tế và ngày càng mạnh dạn hơn.

“Việc xây dựng mô hình CLB tại Trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo đã tạo nên hiệu quả tích cực trong việc kết nối những HS cùng sở thích, năng khiếu. Từ đó, các em tự tin, đoàn kết hơn, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể”, thầy Tuyến nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH