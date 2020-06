Trẻ dễ bị viêm phổi khi thời tiết thay đổi

Thời tiết thất thường, lúc nắng, lúc mưa khiến độ ẩm không khí thay đổi đột ngột, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, làm bùng phát nhiều bệnh ở trẻ nhỏ. Trong đó, viêm phổi là căn bệnh khá phổ biến, thường gặp ở trẻ.

Bác sĩ Vương Quang Thắng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bà Rịa) thăm khám cho bệnh nhi Nguyễn Bảo An.

Mấy ngày nay, con trai Nguyễn Bảo An (15 tháng tuổi) của chị Huỳnh Thị Lệ, ở G25, tổ 15, ấp Phước Tân, xã Phước Tĩnh (huyện Long Điền) phải nằm điều trị tại khoa Nhi (Bệnh viện Bà Rịa) vì bệnh viêm phổi. Trước khi nhập viện, bé sốt cao hơn 38 độ, ho, sổ mũi, hay bị ói. Ban đầu, chị Lệ tự mua thuốc về cho con uống nhưng bệnh không giảm. Sau 3 ngày, thấy cơ thể con mệt mỏi, suy nhược, khó thở, chị mới đưa đến Bệnh viện Bà Rịa khám và được chẩn đoán bị viêm phổi, phải nhập viện. “Con tôi điều trị ở bệnh viện đã 5 ngày. Cháu được bác sĩ tiêm và cho uống thuốc nên đã đỡ hơn nhiều. Cháu đã hạ sốt và không còn ho nữa, mừng quá”, chị Lệ cho hay.

Hay như trường hợp con của chị Nguyễn Thị Kim Trang, ở tổ 17, ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) cũng tương tự. Chị Trang cho biết, trước khi nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa để điều trị bệnh viêm phổi, con trai (24 tháng) của chị có các biểu hiện như sốt cao, thở khò khè, thở nhanh, chảy nước mũi nhiều… nên bé chán ăn, hay quấy khóc khiến vợ chồng chị lo lắng. Nhờ đưa con đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời nên cháu bình phục nhanh. Chị Trang vui mừng nói: “Sau khi được bác sĩ cho uống thuốc và xông mũi, nhịp thở của cháu đã trở về bình thường, không còn khò khè và đã hết sốt. Cháu ngoan hơn và bắt đầu chịu chơi, nên tôi như trút được nỗi lo”.

Kiểu thời tiết “đỏng đảnh” nắng mưa thất thường trong ngày như hiện nay sẽ khiến nhiều trẻ bị viêm phổi như 2 trường hợp nêu trên. Theo các bác sĩ nhi khoa, viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng bên trong phổi, xuất hiện khi vi khuẩn hay virus mắc kẹt trong cơ quan này. Chúng sinh sôi nảy nở và tạo ra những ổ nhiễm trùng. Vi khuẩn thường gặp nhất là phế cầu khuẩn và một số loại virus khác cũng gây nên bệnh.

Bệnh có thể xuất hiện khi trẻ đang bị một đợt ho hoặc cảm cúm. Lúc này dịch nhầy tiết ra trong phổi trở thành nguồn dinh dưỡng cho vi trùng. Sau vài ngày, vi khuẩn và virus có thể phát triển nhanh chóng, tạo nên những túi phế nang chứa mủ và chất nhầy bị nhiễm khuẩn. Bệnh viêm phổi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức đề kháng của trẻ còn yếu.

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi: do vi khuẩn, virus, nấm, hóa chất... Trẻ dưới 5 tuổi thường bị viêm phổi do vi khuẩn: phế cầu, tụ cầu vàng, liên cầu pyogenes, HiB. Trẻ dưới 2 tháng tuổi thì ngoài các vi khuẩn như của trẻ dưới 5 tuổi còn có thể gặp một số vi khuẩn đường ruột như: E.Coli, Proteus... do mẹ truyền qua. Bệnh cũng hay gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, đẻ non, suy dinh dưỡng, trẻ thường xuyên hít phải khói thuốc lá ở người lớn; tuổi đi học mẫu giáo hay nhà trẻ, nơi đông người...

Bệnh viêm phổi thường có một số triệu chứng như: ho, thở nhanh liên tục (thở trên 60 lần/phút với trẻ dưới 2 tháng tuổi, trên 50 lần/phút đối với trẻ từ 2 tháng - 1 tuổi hoặc trên 40 lần/phút với trẻ trên 1 tuổi); thở co rút hõm ức, rút lõm lồng ngực, thở nhanh và thở gắng sức; sốt cao; đau ngực trong lúc ho; nôn, tím tái quanh môi và mặt… Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi gặp những triệu chứng như vừa nêu, phụ huynh nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế uy tín, tuyệt đối không được tự ý điều trị kháng sinh tại nhà. Vì nếu sử dụng sai thuốc hoặc để trẻ bị bệnh lâu ngày mà không chữa trị kịp thời thì dễ xảy ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

Bác sĩ Vương Quang Thắng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bà Rịa) cho biết, để phòng ngừa bệnh viêm phổi cần chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ khi còn thai nhi đến 5 tuổi. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho thai nhi để hạn chế tình trạng sinh non và suy dinh dưỡng. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người bị nhiễm cảm cúm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là các thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch các loại vắc xin như: bạch hầu, ho gà, uốn ván, HIB, cúm phế cầu… vì đây là những loại vắc xin phòng ngừa bệnh viêm phổi ở trẻ.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM