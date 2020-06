Phối hợp tuyên truyền tốt hơn về bảo hiểm xã hội

Chiều 2/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2020-2021.

Trước đó, ngày 11/3/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Sau khi ký kết, 2 đơn vị đã chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT, BHNT đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nhiều người đã nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm và tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 210.822 người tham gia BHXH, tăng 28.371 người so với năm 2016; 967.412 người tham gia BHYT, tăng hơn 80 ngàn người so với năm 2016 (đạt tỉ lệ bao phủ 86,5% dân số); 195.028 người tham gia BHTN, tăng hơn 3.800 người so với năm 2016.

Tại hội nghị, đại diện 2 cơ quan đã ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2020-2021 với các nội dung: chỉ đạo các đơn vị ngành dọc của 2 cơ quan xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp năm 2020-2021; phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động…

Tin, ảnh: THI PHONG