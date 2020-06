Gỡ rối cho sĩ tử chuẩn bị vượt "vũ môn"

Cuối tuần qua, hơn 3.000 HS các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh đã đến với chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH), Sở GD-ĐT và Tỉnh Đoàn tổ chức tại TP. Bà Rịa.

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

ThS. Nguyễn Thái Châu, đại diện Trường ĐH Tài chính-Marketing tư vấn cho HS. Ảnh: KHÁNH CHI

ThS. Hoàng Thúy Nga, Vụ Giáo dục ĐH đã chia sẻ với các em HS những điểm mới cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm nay. Bà Nga cho hay, đề thi năm nay giảm độ khó so với năm 2019, nội dung thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 đã được Bộ GD-ĐT tinh giản. Từ ngày 15/6, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi, cùng đăng ký xét tuyển; kết quả thi được công bố trước 27/8. Bộ GD-ĐT sẽ công bố phổ điểm để các trường tự xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Về tuyển sinh, các trường được tự chủ phương thức tuyển sinh. Riêng nhóm ngành sư phạm và nhóm ngành sức khỏe, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ quyết định. Từ năm 2020, nhóm ngành đào tạo GV chỉ tuyển sinh bậc CĐ giáo dục mầm non và ĐH, không tuyển sinh bậc trung cấp.

BR-VT có 4 trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, tỉnh đang nỗ lực đào tạo đội ngũ làm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thể thao… Do vậy, HS trong tỉnh cần coi định hướng của tỉnh là một gợi ý để xác định ngành nghề tương lai, vừa để nâng cao giá trị bản thân, vừa phục vụ hiệu quả cho xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh

Bà Nga cũng lưu ý: “Sau ngày 27/8, thí sinh cần tìm hiểu thông tin về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của các trường để điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển”. Nguyên tắc xét tuyển không giới hạn số lượng NV. Song, NV nào các em mong muốn nhất thì phải đưa lên hàng đầu. Việc điều chỉnh trực tuyến áp dụng cho trường hợp điều chỉnh trong số các NV đã đăng ký, không điều chỉnh được các thông tin sai sót. Nếu muốn thay đổi số lượng NV, thông tin, thí sinh phải điều chỉnh trực tiếp bằng Phiếu điều chỉnh NV.

TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban công tác SV ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ HS của tỉnh sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển ĐH khoảng hơn 70%. Bà Mai lưu ý thí sinh không dùng bộ hồ sơ của năm trước, do kỳ thi năm nay được đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước khi làm hồ sơ, thí sinh phải tra cứu kỹ mã ngành, mã trường, đối tượng tuyển sinh, ưu tiên… mà các trường đã công bố để điền cho chính xác, không bôi xóa. Thời gian nộp hồ sơ từ 15 đến 30/6. “Hồ sơ chỉ sử dụng cho xét tuyển bằng kết quả thi, các trường tuyển sinh bằng hình thức khác thì thí sinh phải làm theo đúng hướng dẫn của trường”, bà Mai nói.

GIẢI ĐÁP NHIỀU BĂN KHOĂN

Em Võ Thị Hoài Thương, HS Trường THPT Võ Thị Sáu đặt câu hỏi cho tổ tư vấn về việc tăng học phí của trường y và cơ hội cho SV nghèo theo học. Ảnh: KHÁNH CHI

Trong chương trình, các thành viên tổ tư vấn đã lắng nghe chia sẻ của các em HS về những khó khăn khi chọn ngành, chọn trường, băn khoăn về học phí, phương thức xét tuyển… và giải đáp, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Em Hoàng Phúc, HS lớp 12 trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) hỏi: “Em đam mê diễn xuất nhưng cũng có khả năng kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình tốt. Em đang phân vân không biết nên đăng ký ngành nào, trường nào cho phù hợp. Trong quá trình học ĐH, em có được trải nghiệm thực tế ngành nghề của mình để có thêm kinh nghiệm và xác định xem mình có thực sự phù hợp hay không?”.

Theo tổ tư vấn, câu hỏi của Hoàng Phúc cũng là băn khoăn chung của nhiều thí sinh. TS. Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KH-XH-NV (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) khuyên các em nên chọn ngành nghề được cho là thế mạnh và cũng là đam mê của mình thì khả năng thành công sẽ lớn hơn. Hiện nay, hầu hết các trường ĐH đều hướng tới giáo dục gắn với thực tiễn, cho SV trải nghiệm thực tế qua các cuộc tham quan, kiến tập, thực tập nghề nghiệp để hiểu hơn về công việc sau này của mình và không cảm thấy bỡ ngỡ.

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, dù không giới hạn NV đăng ký xét tuyển và cũng có nhiều yếu tố làm căn cứ để xác định NV nhưng các em nên đặt yếu tố yêu thích lên hàng đầu, tránh tình trạng học một thời gian rồi bỏ, gây lãng phí thời gian, tiền bạc. Hiện nay, điểm đầu vào của các trường có sự phân hóa, tùy năng lực, các em có thể lựa chọn ngành mình yêu thích ở trường phù hợp với năng lực của mình nhưng mỗi em chỉ nên chọn khoảng 3-4 NV.

Bên cạnh băn khoăn về việc lựa chọn ngành nghề, nhiều HS cũng băn khoăn về học phí, học bổng. “Năm học tới, học phí trường y sẽ tăng mạnh, liệu có cơ hội cho SV nghèo theo học ngành y hay không? Làm cách nào để giảm bớt gánh nặng học phí cho SV nghèo?”, Võ Thị Hoài Thương, HS trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ).

Trả lời câu hỏi này, bà Đỗ Thị Bích Thủy, cán bộ Phòng Đào tạo, trường ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường có 800 suất học bổng cho SV năm đầu tiên với mức hỗ trợ từ 25-100% học phí; những năm sau sẽ có học bổng khuyến học, vượt khó. “Nhà trường cam kết không để SV giỏi vì khó khăn mà không thể theo học được”, bà Thủy nhấn mạnh. Đại diện các trường ĐH khác cũng khẳng định luôn có chính sách học bổng để khuyến khích, hỗ trợ học tập cho SV. Do đó, SV không lo vì hoàn cảnh khó khăn mà phải từ bỏ ước mơ của mình. Nhiều năm qua, Báo Tuổi Trẻ cũng đã đồng hành cùng SV. Sau khi trúng tuyển ĐH, CĐ, tân SV có hoàn cảnh khó khăn có thể liên hệ trực tiếp với Ban công tác xã hội Báo Tuổi Trẻ hoặc các văn phòng của báo để được hỗ trợ.

Tại buổi tư vấn, nhiều HS còn thắc mắc về các phương thức xét tuyển của các trường ĐH trong năm 2020. Theo PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng, muốn đăng ký học trường nào, HS nên nghiên cứu kỹ phương thức xét tuyển của trường đó. Hiện nay có 4 phương thức xét tuyển chủ yếu là: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ, xét kết quả thi năng lực của ĐH quốc gia, xét kết quả thi HS giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật. Với những trường thực hiện nhiều phương thức xét tuyển, các em cần cân nhắc chọn phương án tốt nhất để đạt kết quả như mong muốn.

ThS. Phùng Quán, Trưởng phòng TT-TT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho biết thêm, hiện có trên 2.000 HS BR-VT đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia. Đề thi có 120 câu hỏi, thời gian thi là 150 phút. Kỳ thi sẽ diễn ra vào sáng 16/8 tại 5 tỉnh, thành trên cả nước. Hiện có 65 trường ĐH đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Do đó, các em HS có thể đăng ký tham gia để tự mở thêm cho mình 1 cánh cửa vào ĐH.

HOÀNG DƯƠNG