DIC Group phát động "Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động"

• Khai mạc Hội thao truyền thống DIC Group lần thứ XX năm 2020

Sáng 26/5, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) tổ chức lễ phát động “Tháng hành động về Vệ sinh an toàn lao động lần thứ IV” và hội thao truyền thống DIC lần thứ XX năm 2020. Tham dự buổi lễ có hơn 300 cán bộ, công nhân viên lao động của DIC Group.

Bà Phan Thị Mai Hương, Chủ tịch Công đoàn DIC Group cùng Ban An toàn DIC Group, Ban an toàn DIC 2 kiểm tra công tác ATVSLĐ tại công trường dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Cap Saint Jacques.

Tại buổi lễ, thay mặt DIC Group, Ban An toàn đã phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 đến toàn thể cán bộ, nhân viên lao động trong DIC Group, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó tập trung vào các nội dung: Tiếp tục rà soát, sắp xếp và kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ phù hợp với quy định, 100% đơn vị đạt mức tối thiểu so với quy định về ATVSLĐ; rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp an toàn tại nơi làm việc, các quy định an toàn về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong sản xuất và thi công; phấn đấu 100% người làm công tác an toàn, y tế, an toàn viên và người làm các công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được huấn luyện về ATVSLĐ. Phong trào thi đua này được thực hiện trong hai đợt: đợt 1 từ nay đến ngày 31/12/2020 và đợt 2 từ ngày 1/1/2021 đến 30/5/2021.

• Cùng ngày, DIC Group cũng đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao truyền thống DIC lần thứ XX năm 2020.

Tham dự hội thao có hơn 300 cán bộ, nhân viên lao động thuộc 10 đơn vị. Các vận động viên thi đấu ở 4 môn thi, gồm: Bóng đá nam mini; tennis, bóng bàn và cầu lông.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (26/5/1990-26/5/2020).

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU