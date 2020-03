Cảm ơn những người tham gia cuộc chiến chống COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, bàn giao sinh phẩm xét nghiệm để phát hiện virus COVID-19 cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: NIHE

WHO nhấn mạnh: Chúng tôi, những người đang sống trên đất nước Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực phi thường tới những người đang làm việc bất kể ngày đêm để đảm bảo cho người dân luôn được an toàn và được bảo vệ khỏi mối đe dọa an ninh y tế mới này.

Đó là những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng nghiệp, những cán bộ y tế dự phòng, những y, bác sĩ đã không quản ngày đêm, hy sinh và chịu đựng những rủi ro trong công tác chăm sóc và điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19.

WHO gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã làm việc liên tục không mệt mỏi để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Xin cảm ơn những người bạn của chúng ta trong lĩnh vực truyền thông đã đưa tin về COVID - 19, góp phần truyền đi những thông tin chính xác kịp thời tới cộng đồng.

Xin được gửi lời cảm ơn tới các anh chị bảo vệ đã kiên nhẫn trước những phản ứng không hợp tác của những người không muốn sát khuẩn tay, hoặc không muốn kiểm tra thân nhiệt trước khi vào các tòa nhà.

Xin cảm ơn các nhân viên vệ sinh đã ngày đêm làm việc để đảm bảo các bệnh viện, nơi làm việc, khu vui chơi và chỗ ở của chúng ta luôn được sạch sẽ.

Xin được gửi lời cảm ơn đã và đang làm việc tại tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID- 19.

AN QUÝ