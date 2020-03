UBND tỉnh: Kêu gọi mỗi người dân BR-VT tiếp tục trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 22/3, UBND tỉnh có Công văn số 2616/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều khó khăn và thách thức mới. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời ngăn chặn, phát hiện sớm và cách ly triệt để các trường hợp nghi nhiễm; công tác truyền thông hiệu quả đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân.

PHÒNG, CHỐNG DỊCH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, UBND tỉnh kêu gọi mỗi người dân Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động quyết liệt hơn nữa, tích cực tham gia cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Người dân tránh tụ tập đông người và những cuộc giao lưu, họp mặt không cần thiết; hạn chế tối đa việc ra ngoài, đến những nơi đông người. Trường hợp thật sự cần thiết buộc phải ra ngoài tiếp xúc đám đông cần thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay/súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn với mọi người trong đám đông. Coi đây là biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước sự lây lan bùng phát của dịch bệnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, cùng với chính quyền khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, khai báo y tế tự nguyện và thông báo kịp thời với cơ quan y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền, vận động phải đến từng địa bàn dân cư và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

XỬ LÝ NGHIÊM NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIẤU BỆNH, KHAI BÁO KHÔNG TRUNG THỰC

Trong Công văn số 2616/UBND-VP, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động, nắm chắc tình hình, những người về từ vùng dịch, những người có liên quan đến yếu tố dịch tễ; phối hợp với ngành y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định.

Công an tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần hợp tác, giấu bệnh, khai báo không trung thực hoặc không khai báo theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận.

NGỌC NGUYỄN