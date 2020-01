Những giờ ngoại khóa bổ ích

Bằng việc thành lập nhiều CLB kỹ năng phù hợp với sở thích HS, Trường THPT Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ đã thu hút được đông đảo HS tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Thành viên CLB Dance trong buổi tập bài mới chuẩn bị biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Sáng Chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng Trường THPT Phú Mỹ vẫn mở cửa đón gần 30 thành viên CLB Vẽ đến sinh hoạt.Mở đầu, Lê Hoài An, HS lớp 12A1, Phó Bí thư Đoàn trường tổ chức thảo luận ý tưởng vẽ trang trí túi giấy. “Tụi em tạo mẫu túi cho shop thời trang và một quán trà sữa nên phải có hình vẽ ngộ nghĩnh, trẻ trung, phù hợp lứa tuổi thanh thiếu nhi”, An giải thích.

Sau đó, các thành viên CLB Vẽ đưa ra gần 30 ý tưởng trang trí hình vẽ trên túi… Trong gần 2 giờ đồng hồ, CLB đã trang trí xong 20 chiếc túi giấy, với những hình vẽ, màu sắc khác nhau để Hoài An chuyển đến các shop lựa chọn.

Phong trào làm túi giấy thân thiện môi trường được nhà trường phát động từ năm học 2018-2019 và năm nay được nhân rộng thành chương trình E-Live (Sống xanh). Hoài An là một trong những người đề xuất ý tưởng cho phong trào này. Hoài An thường lên mạng học cách làm, liên hệ đầu mối để mua giấy Kraft - loại giấy tái chế khó thấm nước, có độ bền cao để làm túi. Đến nay, đã có gần 1.000 túi giấy thân thiện môi trường do HS trường làm và tặng thầy cô, bạn bè, phát cho các tiểu thương ở thị trấn Phú Mỹ.

Để sản phẩm thêm đẹp, bắt mắt, CLB vẽ trang trí lên túi những hình ảnh bảo vệ đại dương, bảo vệ trái đất. Lâm Thị Ngọc Bích, lớp 11A6, Chủ nhiệm CLB Vẽ cho biết, em yêu thích hội họa từ nhỏ, và đã có cơ hội thể hiện tình yêu ấy khi từ đầu năm học 2019-2020, Đoàn trường thành lập CLB Vẽ. Bích nói: “CLB có 28 thành viên chính thức, sinh hoạt vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Trong các buổi sinh hoạt, mọi người cùng trao đổi về sở thích cá nhân, các loại hình nghệ thuật mới. “Ngoài vẽ túi giấy, CLB còn vẽ tranh phong cảnh, trao đổi những bài vẽ sáng tạo, kiến thức về hội họa, qua đó, mỗi thành viên tiến bộ hơn. Nhiều thành viên trong CLB nuôi dưỡng ước mơ thi vào ĐH Kiến trúc hoặc Mỹ thuật”, Bích bày tỏ.

Buổi chiều Chủ nhật, Trường THPT Phú Mỹ lại mở cửa đón 39 thành viên CLB Dance đến tập luyện. Em Lê Thị Mỹ Huệ, thành viên CLB Dance cho biết, nhiều HS yêu thích môn nhảy nhưng ở Phú Mỹ chưa có trường lớp đào tạo bài bản. Vì vậy, ngoài sự hướng dẫn của thầy Lê Trần Anh Tuấn (Bí thư Đoàn trường), CLB còn mời HLV chuyên nghiệp về giảng dạy. Khi có chương trình, nhóm lên ý tưởng, chọn nhạc rồi cùng nhau tập. Hiện nay, nhóm đã tập được 15 bài. “Tụi em đang chuẩn bị một số tiết mục để biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. CLB là sân chơi bổ ích, là nơi những người yêu bộ môn nghệ thuật này cùng chia sẻ, tập luyện và thỏa đam mê trình diễn trên sân khấu”, Mỹ Huệ nói.

Các thành viên CLB Vẽ trang trí túi giấy thân thiện môi trường.

Từ năm học 2019-2020, Đoàn Trường THPT Phú Mỹ đã thành lập nhiều CLB, phù hợp sở thích của HS như: CLB Sách (phát triển văn hóa đọc), Vòng tay yêu thương (dành cho HS thích làm từ thiện), Dance, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Vẽ… Các CLB này là nơi tập hợp những HS cùng đam mê, sở thích, giúp các em có sân chơi chung, đồng thời rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức ngoài sách vở. Mỗi CLB có từ 28-50 HS sinh hoạt thường xuyên. Ngoài sinh hoạt cùng CLB riêng, các em còn chia sẻ, hỗ trợ các CLB khác. Mỗi khi các CLB có hoạt động, Đoàn trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, sân tập, nước uống. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ xây dựng, mở rộng thêm một số CLB như: Văn học, Toán, Hóa học… để giúp HS nâng cao kiến thức.

Thầy Lê Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn trường cho biết, lịch sinh hoạt do các em tự sắp xếp, mỗi tuần khoảng 1-2 lần, chủ yếu là tận dụng những tiết trống và ngày nghỉ cuối tuần. Vì được sinh hoạt theo sở thích nên tâm lý các em rất thoải mái, thỏa sức thể hiện mình. “Hoạt động của các CLB cũng góp phần giúp cho kết quả học tập của các em ngày một tốt hơn. Đặc biệt, các em đã rèn luyện và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, tự tin nói trước đám đông. Điều đó sẽ có lợi cho các em trong việc định hướng ngành nghề trong tương lai”, thầy Tuấn nhận xét.

Bài ảnh: MINH THANH