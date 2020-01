Giảm bệnh nhân cấp cứu do rượu, bia

Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 23 đến 29/1), tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (BV), số bệnh nhân cấp cứu tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, tình hình các ca tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể. Công tác cấp cứu tại các đơn vị được xuyên suốt, kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách trong các ngày nghỉ Tết.

Nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bệnh nhân bị tai nạn từ xe cấp cứu vào Phòng Cấp cứu, BV Lê Lợi.

Tại BV Bà Rịa, trong các ngày nghỉ Tết (từ ngày 24 đến 29/1/2020) trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận cấp cứu hơn 260 trường hợp; trong đó tai nạn liên quan đến giao thông là hơn 50 ca/ngày. BV cũng đã tiếp nhận và cấp cứu cho 2 trường hợp bị bỏng do pháo nổ. Dù bệnh nhân đông nhưng tất cả đều được thăm khám và cấp cứu kịp thời. Đa số các trường hợp cấp cứu do bệnh lý nội khoa như cao huyết áp, sốt, viêm hô hấp, tim mạch, tiêu chảy… và các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong dịp Tết. Anh N.T, 30 tuổi ở phường Long Toàn, TP.Bà Rịa được nhập viện do tai nạn chấn thương phần đầu, cổ. Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc tham gia tiệc họp lớp cùng bạn bè, T. uống “quá chén” nên đã bị té ngã đập đầu vào sàn gạch bất tỉnh. Bạn bè đã đưa T. vào BV Bà Rịa cấp cứu. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp CT (vi tính cắt lớp), các bác sĩ chẩn đoán T. chỉ bị chấn thương va đập nhẹ, vết thương không ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên, do T. sử dụng rượu, bia quá đà gây ra hôn mê, bất tỉnh nên cần tiếp tục được theo dõi tại BV.

Ngoài Phòng Cấp cứu, trong các ngày nghỉ Tết, các khoa điều trị nội trú của BV Bà Rịa vẫn hoạt động như thường ngày để điều trị cho những trường hợp nặng phải nhập viện. Tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, ông Đào Công Trứ, 50 tuổi đang nằm viện để điều trị vết thương gãy xương bả vai do bất cẩn trong lúc điều khiển xe máy đi chúc Tết họ hàng. Những ngày ở đây, ông được các y-bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo. “Dù là ngày nghỉ Tết nhưng khi vào nhập viện, tôi được các y-bác sĩ thăm khám rất kịp thời, không phải chờ đợi lâu. Trong 2 ngày nằm viện ở đây, tôi cũng thường xuyên được y-bác sĩ hỏi han, động viên tinh thần, giúp tôi cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn”.

Tại BV Lê Lợi, trong dịp Tết, trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận cấp cứu hơn 170 trường hợp, trong đó tai nạn thương tích là gần 40 trường hợp/ngày. Phần lớn là các trường hợp bị sốt, ho, cảm cúm, chấn thương, bệnh lý tim mạch… Bác sĩ Đào Trung Hiếu (Khoa Cấp cứu, BV Lê Lợi) cho hay, mấy ngày nay, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Nguyên nhân là do người dân lo ngại tình hình dịch bệnh Corona nên khi có dấu hiệu sốt, cảm cúm, sổ mũi, đau họng… là họ lập tức đến BV kiểm tra. Tuy nhiên, đa số chỉ là bệnh thông thường, còn lại những trường hợp nặng do nhồi máu não; trường hợp do TNGT đã giảm đáng kể so với Tết năm 2019, trung bình khoảng 14 trường hợp/ngày. “Để giảm tải cho Khoa Cấp cứu, từ ngày 26/1 (mùng 2 Tết) BV Lê Lợi đã tổ chức 2 phòng khám dịch vụ phục vụ bệnh nhân khám bệnh trong dịp Tết”, bác sĩ Hiếu cho biết thêm.

Theo lãnh đạo các BV, các Phòng Cấp cứu phải trực 24/24 giờ, bố trí đầy đủ y-bác sĩ trực theo quy định; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện, cơ số thuốc nên dù số lượng bệnh nhân đông nhưng công tác khám, cấp cứu vẫn bảo đảm kịp thời. Cả hai BV đều không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm, đuối nước từ ngày 24-29/1.

Tiếp tục giám sát chặt các trường hợp nghi nhiễm Corona Cho đến thời điểm này, BR-VT chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV). Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, ngành y tế đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Các bệnh viện (BV), Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động phương án bố trí nhân - vật lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh nCoV. Tại BV Lê Lợi, Ban Giám đốc BV này đã kích hoạt hệ thống giám sát, theo dõi, tiếp nhận và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nCoV; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV luôn thường trực, để kịp thời xử lý các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Tương tự, BV Bà Rịa đã thiết lập quy trình giám sát, tiếp nhận, vận chuyển bệnh nhân có dấu hiệu nghi nhiễm nCoV từ phòng cấp cứu đến Khoa Nhiễm. Những trường hợp nghi nhiễm nCoV sẽ được cho mang khẩu trang y tế chuyên dụng chống virus và sau đó đưa vào phòng cách ly (được bố trí gần phòng cấp cứu). Đội đặc nhiệm phòng chống dịch của Khoa Nhiễm sẽ nhận bệnh tại phòng cách ly và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đưa về Khoa Nhiễm theo lối đi riêng từ khu vực thang máy lên tới phòng điều trị dành riêng cho bệnh nhân nhiễm nCoV. Tại Khoa Kiểm dịch y tế biên giới (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh), đơn vị đã kết nối với hệ thống giám sát tàu thuyền nhập cảnh vào các cảng tại BR-VT qua cổng thông tin điện tử quốc gia để theo dõi lịch trình các tàu thuyền nhập cảng 24/24 giờ, kịp thời nhận biết các tàu thuyền đến từ Trung Quốc để áp dụng các biện pháp giám sát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Khoa Kiểm dịch y tế biên giới đã triển khai Tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc theo quy định của Bộ Y tế từ 0 giờ ngày 25/1; đồng thời thiết lập hệ thống thông báo và nhận thông tin về ca bệnh từ các đại lý tàu trên địa bàn tỉnh. Chiều 25/1 (mùng 1 Tết), Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona tại Khoa Kiểm dịch y tế biên giới (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh), BV Lê Lợi và BV Bà Rịa. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh do virus Corona, giám sát chặt chẽ các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus Corona. Các BV kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona gửi về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh và phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Bài, ảnh: MINH THIÊN