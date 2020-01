CÔNG TÁC CẤP CỨU BẢO ĐẢM KỊP THỜI

Sáng 28/1 (mùng 4 Tết), ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT tại hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (BV), số bệnh nhân cấp cứu tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, tình hình các ca tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể.

Khoảng từ 7 - 9 giờ sáng mùng 4 Tết, Phòng Cấp cứu của BV Bà Rịa đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp. Đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ để chẩn đoán, cấp cứu số lượng bệnh nhân càng lúc càng tăng dần vào cuối buổi sáng.

Nhân viên y tế tại BV Bà Rịa liên tục đưa bệnh nhân mới vào nhập viện, đồng thời chuyển khoa cho những bệnh nhân nặng.

Dù bệnh nhân đông nhưng tất cả đều được thăm khám và cấp cứu kịp thời. Đa số các trường hợp cấp cứu do bệnh lý nội khoa như cao huyết áp, sốt, viêm hô hấp, tim mạch… và các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong dịp Tết.

Anh N.T, 30 tuổi ở phường Long Toàn, TP.Bà Rịa được nhập viện do tai nạn chấn thương phần đầu, cổ. Người nhà bệnh nhân cho biết, trong lúc tham gia tiệc họp lớp cùng bạn bè, T. uống “quá chén” nên đã bị té ngã đập đầu vào sàn gạch bất tỉnh. Bạn bè đã đưa T. vào BV Bà Rịa cấp cứu. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp CT (vi tính cắt lớp), các bác sĩ chẩn đoán T. chỉ bị chấn thương va đập nhẹ, vết thương không ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên, do T. sử dụng rượu, bia quá đà gây ra hôn mê, bất tỉnh nên cần tiếp tục được theo dõi tại BV.

Các bác sĩ trao đổi về tình trạng chấn thương của bệnh nhân qua phim chụp X-Quang, tại Khoa Cấp cứu BV Bà Rịa.

Ngoài Phòng Cấp cứu, trong các ngày nghỉ Tết, các khoa điều trị nội trú của BV Bà Rịa vẫn hoạt động như thường ngày để điều trị cho những trường hợp nặng phải nhập viện. Tại Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, ông Đào Công Trứ, 50 tuổi đang nằm viện để điều trị vết thương gãy xương bả vai do bất cẩn trong lúc điều khiển xe máy đi chúc Tết họ hàng. Những ngày ở đây, ông được các y-bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo. “Dù là ngày nghỉ Tết nhưng khi vào nhập viện, tôi được các y-bác sĩ thăm khám rất kịp thời, không phải chờ đợi lâu. Trong 2 ngày nằm viện ở đây, tôi cũng thường xuyên được y-bác sĩ hỏi han, động viên tinh thần, giúp tôi cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn”.

Theo thống kê của BV Bà Rịa, từ 29 cho đến mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận cấp cứu 230 trường hợp, cao điểm là ngày 30 Tết với 309 ca cấp cứu; trong đó có 52 trường hợp do TNGT, 1 trường hợp tai nạn do pháo nổ. Bác sĩ Đỗ Nguyễn Bình An cho biết, tình hình tai nạn trong dịp Tết năm nay có xu hướng giảm so với năm trước; đặc biệt là TNGT có liên quan đến rượu, bia.

Tại BV Lê Lợi, trong sáng 28/1, Phòng Cấp cứu đã tiếp nhận gần 100 bệnh nhân, phần lớn là các trường hợp bị sốt, ho, cảm cúm, tai nạn thương tích, bệnh lý tim mạch… Bác sĩ Đào Trung Hiếu (Khoa Cấp cứu, BV Lê Lợi) cho hay, mấy ngày nay, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Nguyên nhân là do người dân lo ngại tình hình dịch bệnh Corona nên khi có dấu hiệu sốt, cảm cúng, sổ mũi, đau họng… là họ lập tức đến BV kiểm tra. Tuy nhiên, đa số chỉ là bệnh thông thường, còn lại những trường hợp nặng do nhồi máu não; trường hợp do TNGT đã giảm đáng kể so với Tết năm 2019. “Để giảm tải cho Khoa Cấp cứu, từ ngày 26/1 (mùng 2 Tết) BV Lê Lợi đã tổ chức 2 phòng khám dịch vụ phục vụ bệnh nhân khám bệnh trong dịp Tết”, bác sĩ Hiếu cho biết thêm.

Nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bệnh nhân từ xe cấp cứu vào Phòng Cấp cứu, BV Lê Lợi.

Theo lãnh đạo các BV, các Phòng Cấp cứu phải trực 24/24, bố trí đầy đủ y-bác sĩ trực theo quy định; đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện, cơ số thuốc nên dù số lượng bệnh nhân đông nhưng công tác khám, cấp cứu vẫn bảo đảm kịp thời. Cả hai BV đều không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm, đuối nước từ ngày 24 - 28/1.

Bài, ảnh: MINH THIÊN