* Sáng 20/12, Hội Nông dân xã An Nhứt (huyện Long Điền) phối hợp với Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư tỉnh tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà ta thả vườn cho 35 học viên là hội viên nông dân trên địa bàn xã. Các học viên được hướng dẫn quy trình chăn nuôi gà ta thả vườn và một số biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi. (Ngọc Tuyền).

*Ngày 20/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 2 con bê và 1 con bò cái từ chương trình “Ngân hàng bò” cho 3 hộ gia đình nghèo gồm: Bà Cao Thị Hương (xã An Nhứt, huyện Long Điền), ông Lê Thành Hưng (xã An Ngãi, huyện Long Điền) và ông Trần Văn Lâm (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Con bò cái giống trị giá 20 triệu đồng, từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội. 2 bê con do hộ nghèo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng bò giống sinh ra bê cái và nuôi đến 10 tháng tuổi thì trao lại để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hộ nghèo khác nhằm nhân rộng mô hình chương trình “Ngân hàng bò” của Hội. (Phi Dũng)

*Sáng 20/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội TP. Vũng Tàu đã khảo sát mô hình trồng hoa hồng của người khuyết tật của gia đình ông Lê Công Hoan (47 tuổi, ở 416A, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, bị khuyết tật vận động). Ông bắt đầu trồng hoa hồng và cúc từ năm 2004. Mô hình trồng hoa của gia đình ông mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho 26 lao động (10 lao động thường xuyên và 16 lao động thời vụ, trong đó có 6 lao động là người khuyết tật). Hiện tại, ông Hoan đầu tư 2 vườn hoa với 10.000 chậu hồng, cúc nhằm cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. (Đức Minh)

*Ngày 20/12, BHXH tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công Nghiệp (VCCI) Vũng Tàu tổ chứ Hội nghị tập huấn và đối thoại chính sách BHXH, BHYT và BHTN cho gần 100 đại biểu là người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã được giới thiệu về Nghị quyết số 05/2019NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC; những quy định mới về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; một số thay đổi về chính sách BHXH và BHYT. (Châu Loan)

NGỌC TUYỀN, PHI DŨNG