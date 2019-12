Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra xác minh vụ đánh bạc xảy ra ngày 25/10/2019 tại ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã tạm giữ 02 chiếc xe gắn máy có đặc điểm như sau: Xe gắn máy nhãn hiệu CITI, biển kiểm soát: 72S2-4820, màu sơn vàng – đen – bạc, số máy: HLFM152FMH-V00206948, số khung: RMNDCH9MN8H006948. Xe gắn máy nhãn hiệu SUNFAT, biển kiểm soát: 72H7-8293, màu sơn xanh, số máy: 50FMG-015301, số khung: PCG012PJ-015301.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của 02 chiếc xe nêu trên, yêu cầu liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Long Điền để phối hợp giải quyết (địa chỉ liên lạc: Điều tra viên Hoàng Thị Vân Anh – Công an huyện Long Điền, điện thoại 02543.653100, hoặc 0902.483.342). Nếu quá thời hạn ra thông báo 01 tháng mà không có người nào liên hệ để giải quyết, Công an huyện Long Điền sẽ xử lý 02 chiếc xe trên theo quy định của pháp luật.