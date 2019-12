Khắc họa một BR - VT ngày càng tươi đẹp

Chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu: Dấu ấn 2019” do Đài PT-TH tỉnh thực hiện, diễn ra từ 20-22 giờ ngày 31/12 tại Công viên Bãi Trước (TP.Vũng Tàu). Chương trình khắc họa một Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng tươi đẹp trong sự nỗ lực vun đắp, chung tay của tất cả mọi người.

Tiết mục múa “Hành trình vươn xa” mở mà chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu: Dấu ấn 2019”.

Với ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và sự chung tay của các DN, trên cơ sở khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, năm 2019, nền kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu đạt nhiều kết quả khá ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trừ dầu khí đạt 7,65%. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,12%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 5,082 tỷ USD, tăng 14,02% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt 51.285 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 82.676 tỷ đồng. Các chương trình giảm nghèo, các chính sách đối với đồng bào dân tộc, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội đều được quan tâm, thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia giảm còn 0,24%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.BR-VT là vùng đất giàu bản sắc văn hoá, năng động, hiền hòa, thân thiện, là nơi ai cũng mong một lần được đến và dừng chân, bởi sức hút của sự thân thiện và quyến rũ. Mảnh đất này luôn rộng mở chào đón bạn bè muôn phương cùng hội tụ và chung tay xây dựng, phát triển quê hương.

Những kết quả phát triển kinh tế, xã hội này được khắc họa ấn tượng, sinh động bằng nghệ thuật qua chương trình “Bà Rịa - Vũng Tàu: Dấu ấn năm 2019” cho khán giả cảm nhận rõ hơn về một Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng tầm vị thế, ngày càng tươi đẹp trong sự nỗ lực vun đắp, chung tay của tất cả mọi người.

Tham dự chương trình có các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Dương Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cùng hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sị, người dân, du khách, các DN, các nhà đầu tư đang làm việc, sinh sống tại BR-VT.

Từ trái qua phải: Các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật có có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ được yêu thích như: Thủy Tiên, Ngô Kiến Huy, Châu Gia Kiệt, Đăng Nguyên, Tánh Linh, NSƯT Thanh Phong, Ý Vân, Vũ đoàn Sắc Màu, nhóm FM Band, nhóm Mây Trắng…

Ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc chương trình.

Toàn văn phát biểu khai mạc chương trình của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT khẳng định: Năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng: 7,65% - cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây; Tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành quả này, có sự chung sức, chung lòng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, của cộng đồng DN và mỗi người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn trân trọng cảm ơn những đóng góp đáng trân quý đã giúp Bà Rịa-Vũng Tàu từng bước chinh phục mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển - dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. “Năm 2020 là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới 2020-2025 với nhiều cơ hội và thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh mong rằng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các DN tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh vừa đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chương trình nghệ thuật thu hút hàng ngàn khán giả.

Với những lợi thế của một vùng biển giàu đẹp đã tạo đà cho Bà Rịa-Vũng Tàu vươn mình trở thành một trong những địa phương phát triển vượt bậc trong cả nước, với các nguồn lực từ dầu khí, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, BR-VT đã tận dụng và phát huy những lợi thế ấy - nhằm khởi tạo cho một tương lai tươi sáng. Các tiết mục văn nghệ: “Con tàu trên sóng”, “Lướt sóng ra khơi”, “Biển tình”, “Hát về Côn Đảo hôm nay”… phần nào đã khắc họa được thành quả phát triển của tỉnh nhà trên các lĩnh vực nói trên.

Hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu tươi mới, khang trang, năng động, sáng tạo được NSƯT Thanh Phong (Đoàn ca múa nhạc tỉnh) cùng nhóm múa thể hiện qua ca khúc “Thành phố bên bờ biển xanh”.

Sự hội nhập đã mang đến cho Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển kinh tế, đồng thời, giao lưu với các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Trong ảnh: Tiết mục “Điệu múa Nga” do vũ đoàn Sắc Màu (TP.Hồ Chí Minh) biểu diễn.

Hình ảnh lựu lượng hải quân giữ gìn bình yên vùng biển đảo Tổ quốc được khắc họa qua tiết mục “Lướt sóng ra khơi.

Ca sĩ Tánh Linh biểu diễn tiết mục “Biển hát chiều nay”.

Thời gian đang chuyển dần từ năm 2019 sang 2020. Không gian Công viên Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) càng sôi động, nhộn nhịp bởi hàng ngàn người dân, du khách cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật và chờ đón khoảnh khắc năm mới. Mọi người cùng lắng nghe, cùng cảm nhận để cùng cộng hưởng thêm những cảm xúc tốt đẹp trong hành trình dựng xây, phát triển một Bà Rịa-Vũng Tàu tươi đẹp.

Chương trình đã mang lại cảm xúc vui tươi, phấn khởi cho khán giả trước khoảnh khắc chào đón năm mới.

