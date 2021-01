Vì sao EDM lôi cuốn giơi trẻ?

EDM (Electronic dance music) hay nhạc dance điện tử là loại nhạc sôi động, được tạo ra từ những thiết bị điện tử. Nhạc EDM có tiết tấu mạnh kế thừa dòng nhạc disco của những năm 1970. Ở một vài khía cạnh, EDM cũng là các thể nghiệm của dòng nhạc Pop. Vì thế, còn gọi là nhạc POP thể nghiệm (experimental Pop).

EDM được cấu thành từ các nhạc cụ điện tử: Trống điện tử, đàn Synthersizer, MIDI Sequencer. Thể loại nhạc EDM được thịnh hành và phát triển mạnh mẽ từ những sàn nhảy ở Mỹ, các lễ hội nhạc nhảy, các CLB nổi tiếng thế giới. Từ đó EDM trở thành dòng nhạc thời thượng được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Nhạc EDM được chia thành nhiều thể loại, đặc trưng nhất là dòng House, Electro, Trance, Dubstep, Techno, Trip Hop và Moombathon.

Nhạc House bắt đầu khởi nguồn từ TP.Chicago (bang Illinois, Mỹ) vào những năm 1980. Đến giữa năm 1990, sau thành công vang dội, nhạc House đã tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn với sự ra đời của Progessive House. Dòng nhạc này đã được phát triển, lan rộng ra toàn thế giới nhờ sự đóng góp lớn của các DJ như Daft Punk, Tiesto, Deadmau5, Steve Aoki… Nhạc House đa số là các bản nhạc không lời có âm hưởng sôi động nhưng lại rất huyền bí và kì ảo. House được tạo ra nhờ âm thanh của bass và trống dồn dập. Điểm quan trọng nhất phân biệt House với dòng nhạc khác chính là tiếng bass, trống chủ đạo, đánh dồn dập và phần tempo lại khá nhanh.

Electro là viết tắt của từ electro-funk và electro-boogie. Dòng nhạc Electro được thể hiện chủ yếu bởi trống điện tử TR-808 và những nhạc cụ khác. Đặc điểm của nhạc Electro là thường không dùng giọng ca trong bài hát. Nếu có thì giọng đã bị bóp méo.

Dòng nhạc Trance bắt nguồn từ Đức, rồi lan rộng khắp châu Âu. Trance là nhạc nhấn mạnh vào âm thanh điện tử, kéo dài đến cuối ca khúc. Nhiều người nhầm lẫn Trance và House. Bởi cơ bản thì Trance có nhiều điểm giống với House nhưng có giai điệu dễ nghe hơn so với Hardhouse, Drum’n’Bass, Hardcore, Techno. Nhạc Trance đến với công chúng nhờ các DJ tên tuổi như Armin Van Buuren và Above & Beyond.

Nhạc Dubstep ra đời vào khoảng năm 1998 tại Anh. Dòng nhạc này có phần trống dội và bass rất nặng, kèm theo là giọng ca âm vang trong mỗi giai điệu. Những nghệ siêu tiêu biểu của nhạc Dubstep gồm: Datsik, Rusko và Skrillex.

Nhạc Techno là dòng tiêu biểu nhất của nhạc EDM. Dòng nhạc này bắt nguồn từ Detroit, bang Michigan, Mỹ vào cuối thập niên 80. Techno có giai điệu, âm hưởng sôi động, vui tươi. Đây là loại mạnh nhất trong số tất cả các thể loại nhạc Dance. Những nhạc cụ tối tân tạo ra dòng nhạc Techno. Điển hình là keyboard được dùng nhiều nhất, kết hợp trống điện tử, bass nền tạo ra âm nhạc đặc sắc, táo bạo.

Trip Hop và Moombathon. Đây là 2 dòng nhạc khác thuộc nhạc EDM nhưng có phần ít phổ biến hơn các dòng khác. Trip Hop thuộc dòng nhạc điện tử downtempo, đây là biến thể của nhiều loại nhạc như Funk, Jazz, Soul. Moombathon có tiết tấu và nhịp điệu gần giống như House nhưng có tempo lại giống như Reggaeton (kết hợp của Reggae và Hip Hop).

EDM mang lại những cảm xúc kích thích, hưng phấn, huyền bí và ảo diệu đã khuynh đảo mạnh mẽ nền âm nhạc thế giới. Làn sóng này đã không dừng lại ở thị trường âm nhạc lớn US-UK mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thị trường âm nhạc khác như V-pop, K-pop. Không còn giới hạn trong những câu lạc bộ đêm, nhạc EDM trở thành dòng nhạc “chính thống” và được trình diễn trong nhiều sự kiện âm nhạc với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Ở Việt Nam, vào những năm 90 với xuất phát điểm từ Vinahouse cũng đã tạo được dấu ấn và đang ngày càng được đông đảo công chúng biết đến rộng rãi. Dấu ấn lớn nhất đánh dấu sự thành công của EDM tại Việt Nam là chương trình “The Remix - Hòa âm ánh sáng”. Đây là nơi quy tụ nhiều DJ trẻ và nhà sản xuất nhạc đầy tài năng.

Sau thành công của “The Remix”, hàng loạt ca khúc EDM chất lượng ra đời như Yêu của Min St.319, Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên, Ba cô tiên của nhóm 365…

XUÂN NGUYỄN (TH)