Tối 31/12, tại Bãi Trước, TP.Vũng Tàu: Countdown chào năm mới 2021, nhìn lại dấu ấn 2020

Chương trình do Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Công ty CP Ngôi Sao biển Sài Gòn thực hiện. Được dàn dựng công phu, hoành tráng, chương trình hứa hẹn mang không khí vui tươi đón chào năm mới kết hợp quảng bá hình ảnh BR-VT “an toàn, ấn tượng, thân thiện” đến với du khách. Ban Tổ chức cũng siết chặt công tác phòng dịch, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách đến xem chương trình.

Sân khấu diễn ra chương trình “Dấu ấn 2020 và countdown chào năm mới 2021” được thiết kế mô phỏng Ngọn Hải Đăng.

Đã thành thông lệ, vào dịp đón năm mới, BR-VT đều tổ chức chương trình nghệ thuật và đếm ngược đón năm mới. Năm nay, chương trình tiếp tục diễn ra với tên gọi “Dấu ấn 2020 và countdown chào năm mới 2021”. Trong đó, “Dấu ấn BR-VT 2020” khái quát quá trình phát triển của tỉnh, kết quả từ công tác chỉ đạo-lãnh đạo-điều hành của Đảng bộ, chính quyền BR - VT và sự nỗ lực của cộng đồng DN, nhà đầu tư trong việc góp phần giúp BR-VT hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững vị thế cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Đặc biệt, những thành tựu về kinh tế-xã hội, nét đẹp mùa xuân phố biển được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật qua lời ca, vũ điệu kết hợp hình ảnh trình chiếu, đèn màu sinh động. Sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm múa như: Đan Trường, Kyo York, Nguyễn Phi Hùng, Giang Hồng Ngọc, Lido, Sắc Màu… mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc phục vụ người xem.

Điểm nhấn của chương trình là phần countdown chào năm mới 2021. Các DJ, ca sĩ tên tuổi như: Lou Hoàng, Lưu Hiền Trinh, Chi Pu, Only C… trình diễn những ca khúc phối theo phong cách trẻ trung, mạnh mẽ thể hiện khí thế bước vào năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng của BR-VT. Kết chương trình là phần đếm ngược trong âm nhạc sôi động, ánh đèn laser trên nền nhạc “Happy New Year” và hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật bung nở khoe sắc trên bầu trời đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ 2020 và năm mới 2021.

Địa điểm diễn ra chương trình tại quảng trường công viên Quang Trung (Bãi Trước, TP.Vũng Tàu) với sức chứa khán đài khoảng 1.500 khách. Ban Tổ chức còn bố trí 3 màn hình led (kích thước 6x2,5m) dọc đường Quang Trung để người dân và du khách tiện theo dõi. Ngoài ra, người dân và du khách cũng có thể đón xem trực tiếp chương trình qua kênh BRT, bắt đầu từ 20 giờ đến 24 giờ.

Tổng dợt chương trình “Dấu ấn 2020 và countdown chào năm mới 2021” tối 30/12.

Để chương trình thành công, công tác giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông cũng được chuẩn bị chu đáo. Theo ông Trương Thanh Phong, Trưởng Ban Chuyên đề Đài PT-TH tỉnh, Tổng Đạo diễn chương trình, trong công tác phối hợp TP.Vũng Tàu sẽ huy động các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế, phòng cháy, chữa cháy. Từ 18 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau, cấm các phương tiện giao thông lưu thông vào khu vực diễn ra sự kiện. Lực lượng công an cũng lập 7 chốt kiểm soát giao thông ở ngã ba Quang Trung-Lê Quý Đôn, Lê Quý Đôn-Trương Vĩnh Ký, Lê Lợi-Ba Cu, Trưng Trắc-Trưng Nhị-Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng-Trần Nguyên Hãn, Thống Nhất-Quang Trung. Vỉa hè, trụ sở các cơ quan nhà nước trước mỗi chốt trực sẽ tận dụng giữ xe cho người dự sự kiện.

Trong bối cảnh cả nước nêu cao tinh thần chủ động phòng dịch COVID-19 trong cộng đồng, Ban Tổ chức cũng hết sức lưu ý phòng dịch. “Trước các điểm chốt trực giao thông đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn và pano tuyên truyền, nhắc nhở người tham dự đeo khẩu trang, đồng thời khuyến cáo những trường hợp gặp vấn đề về sức khoẻ, người già không đến nơi đông người”, ông Trương Thanh Phong nói.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG

Đêm 1/1/2021, cũng tại sân khấu trên tiếp tục diễn ra chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2021”. Chương trình diễn ra trong 2 tiếng, từ 21 giờ đến 23 giờ, được truyền hình trực tiếp trên kênh BRT. Các ca sĩ, nhóm ca tham gia biểu diễn gồm: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Minh Hằng, Lưu Hiền Trinh, Đông Hùng, Lân Nhã, Mắt Ngọc, FM…