BR-VT tiếp tục có mưa to trên diện rộng trong nhiều ngày tới

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở trên cao kết hợp gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên dự báo từ nay đến ngày 3/7 khu vực tỉnh BR-VT sẽ có mưa to trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cũng theo cảnh báo của Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, do mưa to kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp như xã Lộc An (huyện Đất Đỏ); xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc); xã Phước Hưng (huyện Long Điền)… Nếu người dân có hoa màu hoặc tôm, cá đang vụ thu hoạch thì cần có phương án xử lý hoặc thu hoạch sớm để tránh tình trạng trời mưa to làm ảnh hưởng đến mùa vụ. Ngoài ra, các đô thị cũng cần đề phòng mưa to gây ngập úng cục bộ.

SONG THƯ